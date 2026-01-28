Jóvenes intérpretes lideran hoy el Jazz Plaza en Holguín

Holguín, 28 ene (ACN) Los escenarios de la ciudad acogen hoy, como parte de las actividades del Festival Internacional Jazz Plaza, una cartelera variada de jóvenes artistas y agrupaciones estudiantiles como The Puff y Elio Hidalgo y su grupo, además de un gran concierto con la Orquesta Sinfónica de Holguín.

El espacio A golpe de jazz regresa al Centro Provincial de Artes Plásticas (CPAP) para su último encuentro entre músicos y estudiantes de la Escuela Regional de Artes Plásticas El Alba, mientras preparan la pieza mural que se inaugurará en la noche sobre la gráfica principal del Festival.

La Escuela Elemental de Arte Raúl Gómez García acogerá un intercambio entre la agrupación de Emilio Morales y los jóvenes músicos, junto a alumnos de la filial de la Universidad de las Artes y miembros de la Brigada de Instructores de Arte José Martí.

Como espacio teórico principal del evento, el Centro de Superación para la Cultura recibe a la pianista y maestra Mirla Puente Smoll con el objetivo de debatir sobre la fusión del jazz clásico en la enseñanza pianística y a la especialista Ana Margarita Cordiés, con el tema Jóvenes jazzistas de la Enseñanza Artística de Holguín.

Los escenarios están listos para la presentación del Órgano Hermanos Ajo, bajo la dirección de Ronny Marrero, en el Museo Provincial La Periquera, y de la agrupación Bella Voice en el Cine Martí, reafirmando el carácter multicultural que distingue al evento en la provincia.

Las plazas jazzísticas se ocuparán con el Trío Latinoamericano, en la Esquina del Jazz; Luis Barbería y Fígaro’s Jazz Club, en la Casa Iberoamericana; el Cuarteto The Puff, en el Café Trovando; y Rumbatá en el escenario principal del evento.

El gran concierto del día tendrá lugar en el CPAP, como tributo a la música cubana y a la figura de Joaquín Betancourt, por la Orquesta Sinfónica de Holguín bajo la dirección de Orestes Saavedra y la participación del pianista Elio Hidalgo, además de presentar a Feeling Voices, Zunilda Remigio y Oscar Fuentes Labrada, entre otros artistas.

La jornada concluye con la presentación del grupo Redis Happening en la Plaza de la Marqueta, acompañado por artistas plásticos y de la danza invitados, quienes, según palabras de la agrupación, representan la improvisación, las raíces y las expresiones propias de la ciudad.