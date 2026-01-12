Jazz Plaza: Yosvany Terry visitará escuelas de arte

La Habana, 12 ene (ACN) El Centro Nacional de Escuelas de Arte (Cneart) anunció que el prestigioso músico y pedagogo Yosvany Terry, ofrecerá una serie de conciertos y talleres de jazz y música popular en varias de las instituciones formativas, como antesala a la edición 41 del Festival Internacional Jazz Plaza.

La iniciativa, donde Terry estará acompañado de destacados músicos del patio como el percusionista Oliver Valdés, Tony Rodríguez en el piano y el bajista Roberto Álvarez, busca enriquecer la formación artística de los estudiantes de La Habana, Artemisa, Mayabeque y Matanzas; contacto directo con uno de los indiscutibles exponentes de la música cubana a nivel internacional.

Portador de las tradiciones musicales afrocubanas, virtuoso saxofonista y prolífico compositor, Terry es graduado de la Escuela Nacional de Arte (ENA) de La Habana; y tras establecerse en los Estados Unidos en 1999, realizó estudios de composición y orquestación en la Juilliard School y en The New School for Music, en la ciudad de Nueva York.

Su obra ha sido presentada en festivales internacionales de Europa, Asia, Medio Oriente, América del Sur y los Estados Unidos; y en su faceta como docente, ha impartido clases en The New School for Jazz and Contemporary Music.

Actualmente, Terry se desempeña como director de ensambles de Jazz y Profesor Principal en la Universidad de Harvard; avalado por instituciones de prestigio que le han encargado obras, a saber, Ford Foundation, Harlem Stage —para la ópera Makandal—, MAP Fund, Jerome Foundation, Rockefeller Foundation, Creative Capital, The Idea Opera Residency del National Opera Center y Chamber Music America.

Reconocimientos diversos han configurado su maestría artística, entre los que destacan el Doris Duke Artist Award (2015), la nominación al Premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Latino (2015), el Creative Capital Award (2017) y la beca Brandon Fradd de la Fundación CINTAS en composición musical (2013–2014); además de su exitosa discografía: We Have Iré (2021), Ancestral Memories (2018), New Throned King (2017), Okónkolo (2017), Today's Opinion (2013) y Metamorphosis (2006).

Dicha visita a la tierra que le vio nacer como músico en los días de uno de los más influyentes festivales de jazz del mundo, representara un referente invaluable para su auditorio —los alumnos en cuestión—, no solo por su excelencia artística, sino también por su compromiso con la pedagogía y la preservación de las —sus— raíces musicales.

Mañana martes llevará su experiencia a Escuela Profesional de Arte Eduardo Abela, de Artemisa y la Paulita Concepción de La Habana; el día 14 en la Escuela Tata Güines de Bejucal, Mayabeque; y el 15 llegará a la Atenas de Cuba para intercambiar con educandos de la Escuela Vocacional de Arte Alfonso Pérez Isaac.

Fructifero recorrido por las aulas donde alguna vez se formó, y por otras escuelas hermanas, simboliza un ciclo de retroalimentación y aporte, en el que el artista retorna para inspirar y contribuir al desarrollo de las nuevas generaciones de músicos cubanos, expresa el Cneart, reafirmando su compromiso con la excelencia formativa y la vinculación de su universo estudiantil con los máximos exponentes de la cultura nacional y mundial.