Jazz Plaza en comunidades de Santiago de Cuba

Nelson Hair Melik Marrero | Foto: Facebook de la Empresa Comercializadora de la Música y los Espectáculos de Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, 31 ene (ACN) Como parte de la programación del 41 Festival Internacional Jazz Plaza y reafirmando su vocación comunitaria, varias agrupaciones ofrecen su arte en barriadas de esta Ciudad Creativa en la música y sede del evento por novena ocasión.

El Trío Mercerón y sus invitados, las orquestas Karachi y El hijo de Teresa son algunos de los elencos programados en el barrio El Tivolí, comunidad Santa Ursula, calle Enramadas y calle Heredia, entre otras locaciones.

José Busqueta, director de los “Karachi”, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que el evento es una celebración no solo del jazz, sino de la música y la cultura cubana de manera general, pues participan representantes de los más diversos géneros y estilos.

Llegar a las comunidades es todo un privilegio, y una iniciativa aplaudible al acercar el Festival a un público que quizás no pueda trasladarse a las salas y otros espacios donde estén concebidas las actividades, y eso se agradece, señalo.

Hasta el poblado El Cobre, una de las zonas más afectadas por el paso del huracán Melissa, en octubre último, también llegó el Jazz Plaza con agrupaciones músico-danzarias santiagueras como la Steel Band de El Cobre, Voces del Milagro, Folkoyuma y el grupo folclórico Cimarrón.

Yailen Ramírez, actual directora de la Steel Band e hija del maestro Hermes Ramírez Silva, destacó que esta invitación al Jazz Plaza constituyó un homenaje a su padre, quien dedicó su vida a engrandecer la cultura popular de esa demarcación y a proyectarla más allá de sus fronteras.

En cada interpretación, dijo, estuvo presente su legado: el rigor, el amor por la música y la convicción de una tradición viva, en permanente diálogo con el presente.

La actividad tuvo un sentido acompañante y sanador, al vivirse como un abrazo solidario, una manera de contribuir a la recuperación espiritual de sus habitantes, recordando que la cultura reconstruye y es refugio y fuerza movilizadora frente a las cicatrices.

De igual forma, en la residencia estudiantil Antonio Maceo, de la Universidad de Oriente, se presentó el proyecto Ritmo3, enfocado en fomentar el conocimiento del patrimonio sonoro nacional.

Aris Silva, profesora de Historia del Arte en la casa de altos estudios santiaguera, subrayó que esta iniciativa educativa- teórico-práctica de los estudiantes de tercer año de esa carrera busca promover la música tradicional hecha en la mayor de las Antillas.

Con la participación de artistas de varios países y provincias cubanas, Santiago de Cuba reverencia en esta ocasión, como parte del Festival Internacional Jazz Plaza, a la enseñanza artística.