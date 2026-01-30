Jazz Plaza 2026 en Santa Clara, un puente generacional

Santa Clara, 30 ene (ACN) Un puente generacional se teje en la 41 edición del Festival Internacional Jazz Plaza en Santa Clara, donde el talento emergente de las aulas se funde con la experiencia de músicos consagrados.

Desde el lunes 26 de enero, la plaza Las Arcadas se ha convertido en el escenario habitual para los estudiantes de la enseñanza artística villaclareña, como confirmación de la apuesta del evento por la formación de nuevas promesas.

Alexi Arce Bermúdez, reconocido percusionista y maestro de la Centro Provincial para la Enseñanza Artística Olga Alonso, declaró a la prensa que esta participación resulta vital para sus alumnos porque “ellos son muchachitos de nivel elemental, que están empezando, y esto los reconforta".

Entusiasmo unánime manifiestan los estudiantes por la oportunidad; mientras Matheo Castillo Tena, de tercer año de Piano Básico, calificó como un honor que el evento otorgue un espacio a los alumnos; Dylan Otero Rodríguez, pianista de segundo año, destacó que el Festival les permite interactuar con agrupaciones y poder sentirse también músico, y reconoció su amor por el jazz como "la forma musical de expresión más libre".

Por su parte, Yenei Lacaba Alfonso, subdirectora de Ballet en la institución docente, explicó que la escuela busca siempre "la interrelación de todas las especialidades y agregó que ha sido muy bonito ver la puesta en escena de proyectos que fusionan agrupaciones musicales, ballet, danza y folclor, con estudiantes claramente contentos.

Primera experiencia en el Jazz Plaza vive Abraham Luis Peñate Hernández, que estudia para instructor de arte en Danza, quien describe esta oportunidad maravillosa como confirmación a seguir su carrera y su desempeño como novel bailarín en la compañía Oché.

Asimismo, Miguel Alejandro Calaña Pérez, violinista de cuarto año vinculado a la agrupación KBolá, agradece que el festival les permita codearse con artistas que son sus profesores, lo que valora como algo hermoso pero también imponente.

El diálogo intergeneracional de esta edición se enriqueció con la clase magistral ofrecida el lunes 26 de enero por el destacado músico cubano Dayramir González, un encuentro dirigido a estudiantes de piano de nivel elemental y medio que trascendió la técnica para invitar a los jóvenes a conversar con el instrumento y crear magia, haciendo música no solo con la mente, sino con el corazón.

Vocación formativa consolida así el Jazz Plaza 2026 en Santa Clara, como garante de que los escenarios no solo sean destino final de consagrados, sino también punto de partida para los futuros Chucho Valdés, Rolandito Luna o Alain Pérez que hoy, entre nervios y sueños, dan sus primeros pasos frente al público en la plaza Las Arcadas.