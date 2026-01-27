Intercambia Vocal Sampling con estudiantes holguineros

Holguín, 27 ene (ACN) La agrupación Vocal Sampling, reconocida en la escena cubana por su uso de la voz como instrumento, intercambió este lunes con los estudiantes de la Escuela Profesional de Música de Holguín dentro de las actividades de la edición 41 del Festival Internacional Jazz Plaza.

El “concierto-conservatorio”, definido de esta manera por los propios miembros del grupo, buscó presentar a los alumnos una alternativa de creación artística desde sus experiencias de vida, mostrando las posibilidades que la música vocal ofrece en el plano sonoro.

A la institución llegaron René Baños Pascual, director musical; Ramiro Pérez Guerra, en la percusión; el tenor Reinaldo Sanler Maseda; y Oscar Porro, en el bajo, quienes compartieron directamente con los alumnos y enseñaron, desde la práctica, cómo imitar sonidos de instrumentos de metal y cuerdas con la boca y las manos.

Baños Pascual explicó a los jóvenes que la agrupación, surgida hace 36 años, nació de la experimentación propia de la época estudiantil, profundizando en el trabajo de cada uno como instrumentista y en las capacidades de la voz como herramienta.

Advirtió que, aunque no es un proceso fácil, se perfecciona con la práctica y expresó su deseo de regresar y encontrar, en futuras ediciones de Jazz Plaza, una agrupación coral holguinera integrada por jóvenes del propio Conservatorio.

El conjunto ofreció interpretaciones de las canciones Tiene que ver todo, de Tony Ávila; Buscando guayabas, de Rubén Blades; La Aldea, de José María Vitier, y otras versiones que forman parte de su más reciente proyecto discográfico, con temas que exploran ritmos tropicales e incorporan la influencia de artistas como el Buena Vista Social Club.

Al encuentro asistieron también profesores de la Facultad de Música de la filial de la Universidad de las Artes en la provincia, maestros de la Brigada de Instructores José Martí, intérpretes y aficionados que disfrutaron en vivo de improvisaciones y pruebas del conjunto habanero.

Vocal Sampling fue creado en 1989 en el Instituto Superior de Arte por seis artistas cubanos que, bajo la dirección de René Baños, se acercaron a la música tradicional con la singularidad de reproducir a capella la sonoridad de una orquesta completa.