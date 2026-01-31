Inició saxofonista ruso Igor Butman gira en La Habana

La Habana, 31 ene (ACN) El saxofonista ruso Igor Butman y la Orquesta de Jazz de Moscú (OJM) iniciaron su gira latinoamericana con un concierto en la Fábrica de Arte de esta capital como parte del Festival Internacional Jazz Plaza 2026, informó la Embajada de Rusia en Cuba desde sus redes sociales.

Piezas icónicas de compositores cubanos, entre ellas, fragmentos de "La Guantanamera" (Joseíto Fernández, 1928) y "El Bodeguero" (Richard Egües, 1955), así como estándares del jazz ruso, fueron incluidos en el programa.

La solista de la OJM, Fantine —de ascendencia ruso-dominicana— interpretó temas en ruso, inglés y español, lo que atrajo la atención del público asistente.

Son tiempos difíciles para todos y es fundamental que estemos juntos, y que descubramos Rusia como un país donde no solo hay gran música clásica y ballet, sino también jazz y música popular, declaró Igor Butman, Artista del Pueblo de Rusia, al destacar la importancia de mostrar la diversidad musical de su país.

A propósito de la programación del 41 Festival Internacional Jazz Plaza, la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba acogerá esta noche la presentación de la célebre nómina musical rusa.

Dicha cita internacional, que acapara la atención de cubanos y visitantes desde el pasado día 25 de enero, se desarrolla de manera simultánea en La Habana, Santiago de Cuba, Holguín y Villa Clara, con la participación de más de mil 500 artistas de 20 países.

Entre las propuestas de esta jornada figuran el recital Outside, dedicado al compositor francés Erik Satie, con la actuación del trío austríaco Dusha Connection y la propia Orquesta de Jazz de Moscú.

Fábrica de Arte Cubano recibirá al estadounidense Aaron Goldberg junto a los cubanos Oliver Valdés y Jorge Reyes, en su Nave 3; mientras la Sala Tito Junco del Centro Cultural Bertolt Brecht acogerá agrupaciones de Cuba, Países Bajos y Estados Unidos.

El Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes presentará a Kotryna & Sintergia Jazz Collective, de Lituania y Cuba, junto al argentino Rodrigo Sosa —La Quenística— y músicos cubanos como Claudio González, El Negro Trombón y Brebajeman.

Otros populosos escenarios de la capital también han servido para diversificar el amplio programa del Jazz Plaza, como el Pabellón Cuba, la Sala Covarrubias del Teatro Nacional y el Museo Nacional de la Música, además de actividades en provincias orientales y centrales que ha incluido encuentros en escuelas de arte y clases magistrales de destacados jazzistas internacionales y del patio.

Un colofón a la altura de la calidad musical de estos días, tendrá como protagonista a Roberto Fonseca,director artístico del Festival, quien, con la esperada gala Selección de Maestros, cerrará este domingo la fiesta del jazz en la sala Avellaneda.