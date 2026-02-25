Inauguran exposición de humor gráfico sobre contaminación ambiental

La Habana, 25 feb (ACN) Para concientizar al público acerca de los efectos de la contaminación humana sobre el medioambiente, el periódico Juventud Rebelde inauguró hoy en su sede de esta capital el Salón Internacional de Humor Gráfico "¡Juntos por Menos Desechos Plásticos!".

La iniciativa forma parte de la alianza entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) y el suplemento humorístico Dedeté.

Esta muestra reúne obras de caricaturistas de diversas partes del mundo, con el propósito de sensibilizar al público, a través del humor gráfico, sobre el impacto de la contaminación por plásticos.

Desde la dimensión internacional participaron en su concepción artistas de Afganistán, Arabia Saudita, Australia, Colombia, Irán, Rusia, China, Serbia, entre otros países.

Encabezaron la apertura Armando Rodríguez Batista, titular del Citma; Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, y Yuniel Labacena Romero, director de Juventud Rebelde.

La exhibición de la muestra coincide con las celebraciones por el aniversario 57 del Dedeté, uno de los referentes del humor gráfico en Cuba.

Rodríguez Batista destacó la capacidad de convocatoria de Cuba y anunció que el Citma difundirá la exposición para ampliar el alcance de su mensaje ambiental.

Adán Iglesias, director de Dedeté, agradeció el apoyo de la empresa Citmatel en la impresión de las obras y convocó a llevar la exposición a instituciones educativas.

Participaron también en la actividad una representación de estudiantes de la Escuela Primaria Frank País, que semanalmente reciben clases de dibujo impartidas por trabajadores del suplemento.