Inauguran edición 47 de la Semana de la cultura guantanamera 

Guantánamo, 19 feb (ACN) Con una gala artística en la Casa de la Cultura de esta ciudad, quedó inaugurada este miércoles la cuadragésimo sexta edición de la Semana de la Cultura Guantanamera, uno de los eventos socioculturales más relevantes de la provincia.

La cita, que se extenderá del 18 al 24 de febrero, reunirá a diversas expresiones del arte local con el propósito de exaltar la identidad y las tradiciones del territorio.

Durante la apertura, autoridades del Partido Comunista de Cuba, del gobierno, trabajadores del sector cultural y el pueblo en general disfrutaron de una variada muestra protagonizada por artistas escénicos, estudiantes declamadores, cantantes y otros exponentes, en demostración de que el arte en Guantánamo se mantiene vigente pese a las complejidades energéticas que enfrenta el país.

En el encuentro inaugural se reconoció a instituciones y agrupaciones por su destacado desempeño y en celebración del Día del Instructor de Arte, a Jenny Thompson Salazar, líder del proyecto danzario Génesis, del municipio de Caimanera, se le otorgó el Premio Provincial al Mejor Instructor de Arte 2025, y otros dos del gremio, recibieron lauros especiales por el trabajo sostenido en las comunidades, en la especialidad de danza y artes visuales.

La edición de este año rinde homenaje al centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz y al décimo aniversario de su desaparición física, asimismo, está dedicada al 65 aniversario del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), a los 25 años de la agrupación Renacer Cossia y a los 15 de creada La Colmenita.

Según el programa difundido en la página de Facebook de la Dirección Municipal de Cultura, durante estos siete días se prevén diversas actividades como la celebración en la Casa del Son, prevista para el 19 de febrero; el Encuentro de Tradiciones, el día 20; y presentaciones artísticas del grupo Renacer Cossia, así como también espacios para la danza a cargo del Proyecto Loco, con invitados de la compañía Danza Libre, en los días siguientes.

El programa incluye además un festival deportivo por el aniversario 65 del Inder, que tendrá lugar el 23 de febrero en el céntrico parque José Martí, donde convergerán actividades recreativas y expresiones culturales para el disfrute y esparcimiento de los guantanameros.

La Semana de la Cultura Guantanamera recuerda, además, el aniversario 131 del levantamiento armado de 1895 en La Confianza, protagonizado por el Mayor General Pedro Agustín Pérez.

La celebración rinde tributo también a Regino Eladio Boti, en el 148 aniversario de su natalicio, este ensayista, poeta, historiador y periodista, considerado una de las voces más críticas de su época, constituye precisamente uno de los motivos fundamentales por los que fue creada esta semana cultural.

Precisamente este 18 de febrero, fecha de su nacimiento, el pueblo le rindió homenaje en el cementerio San Rafael, en un gesto que destaca la vigencia de su legado y la razón de ser del evento.