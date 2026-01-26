Inaugura Roberto Fonseca el Festival Jazz Plaza en Holguín

Holguín, 26 ene (ACN) Con el sonido de La rumba me llama, tema principal de la edición 41 del Festival Internacional Jazz Plaza, el pianista y compositor Roberto Fonseca abrió en Holguín la noche inaugural de conciertos de esta fiesta cultural, que tomó la provincia como sede por vez primera.

En el escenario principal del evento, ubicado frente al Teatro Eddy Suñol y en los alrededores del Parque Calixto García, el público holguinero disfrutó este domingo de la pieza seleccionada para distinguir la presente edición del Festival de mano de su propio compositor, así como de otros temas de su trayectoria artística que mezclaron la sonoridad del jazz con las raíces musicales cubanas.

Fonseca expresó, entre las piezas, un agradecimiento por el recibimiento que le otorgó el territorio a la gran fiesta musical del jazz, recalcando la diversidad cultural de la oriental urbe.

Este concierto y tener el Festival en Holguín, una ciudad maravillosa, es un sueño hecho realidad gracias a ustedes, quienes lucharon y pensaron desde el primer momento por traerlo aquí, dijo el pianista al público holguinero.

Yakelin Tapia, directora del Sectorial de Cultura, y el músico y arreglista Joel Rodríguez Milord entregaron al artista una pieza original del maestro de la plástica Jorge Hidalgo Pimentel, como reconocimiento a su visita y recuerdo de la primera vez que llegó el Jazz Plaza a Holguín.

En el gran concierto acompañaron a Roberto Fonseca el maestro Felipe Cabrera en el contrabajo, Ruly Herrera en la batería, Roberto García y Lázaro Oviedo en las trompetas y en la percusión Andrés Cuayo.

La noche incluyó también las presentaciones del grupo de música alternativa D'Cuba, la proyección del filme Zafiro, locura azul en el exterior del Cine Martí y cerró con un concierto de la Orquesta Original de Manzanillo.

El Festival Internacional Jazz Plaza ha sido, durante más de 40 ediciones, un espacio de encuentro entre generaciones que confluyen con lo mejor de la tradición musical cubana, y llega hasta el primero de febrero a escenarios de La Habana, Santa Clara, Santiago de Cuba y Holguín.