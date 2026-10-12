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Impulsa PNUD convocatoria NAE emprendimientos culturales en Cuba

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12 Octubre 2026

La Habana, 12 oct (ACN) El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Cuba impulsó hoy la apertura de la convocatoria del proyecto NAE, dirigida a nuevos actores económicos vinculados a las industrias culturales y creativas.

   La iniciativa, según precisó la institución desde su perfil en la red social Facebook, financiada por la Unión Europea e implementada por el PNUD, la Cooperación Francesa en Cuba, el Ministerio de Economía y Planificación y el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, estará abierta hasta el 15 de noviembre.

   El proyecto busca fortalecer la cadena de valor cultural desde la creación y producción hasta la distribución de bienes y servicios, mediante apoyos financieros en equipamiento para emprendimientos seleccionados.

   La convocatoria está dirigida a mipymes estatales y privadas, cooperativas no agropecuarias y proyectos de desarrollo local, que podrán presentar propuestas en sectores como arquitectura, artes escénicas, artes visuales, artesanía, audiovisuales, diseño, literatura, música, patrimonio cultural, videojuegos y medios digitales de creación artística.

   Con esta acción se promueve el crecimiento de negocios creativos y se refuerza la cooperación internacional en apoyo a la diversificación innovadora y sostenible de la economía cubana.

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