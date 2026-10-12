Impulsa PNUD convocatoria NAE emprendimientos culturales en Cuba

La Habana, 12 oct (ACN) El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Cuba impulsó hoy la apertura de la convocatoria del proyecto NAE, dirigida a nuevos actores económicos vinculados a las industrias culturales y creativas.

La iniciativa, según precisó la institución desde su perfil en la red social Facebook, financiada por la Unión Europea e implementada por el PNUD, la Cooperación Francesa en Cuba, el Ministerio de Economía y Planificación y el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, estará abierta hasta el 15 de noviembre.

El proyecto busca fortalecer la cadena de valor cultural desde la creación y producción hasta la distribución de bienes y servicios, mediante apoyos financieros en equipamiento para emprendimientos seleccionados.

La convocatoria está dirigida a mipymes estatales y privadas, cooperativas no agropecuarias y proyectos de desarrollo local, que podrán presentar propuestas en sectores como arquitectura, artes escénicas, artes visuales, artesanía, audiovisuales, diseño, literatura, música, patrimonio cultural, videojuegos y medios digitales de creación artística.

Con esta acción se promueve el crecimiento de negocios creativos y se refuerza la cooperación internacional en apoyo a la diversificación innovadora y sostenible de la economía cubana.