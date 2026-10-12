Resaltó Morales Ojeda voluntad de Fidel por la paz y la justicia 

La Habana, 12 oct (ACN) Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, destacó hoy la voluntad del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz de construir un mundo más justo y en paz.

El dirigente recordó que el 12 de octubre de 1979, ante la Asamblea General de la ONU, Fidel habló como presidente del Movimiento de Países No Alineados y proclamó que unía a los pueblos la determinación de defender la colaboración entre los países, el libre desarrollo nacional y social, la soberanía, la seguridad, la igualdad y la libre determinación.

Morales Ojeda subrayó en un post en Facebook que esa intervención dejó claro que Cuba hablaba desde la voluntad de construir un mundo más justo y en paz, principios que hoy siguen guiando la política exterior de la nación.

En su publicación escribió: "La voluntad de Fidel de construir un mundo más justo y en paz sigue siendo guía para Cuba, que defiende la solidaridad internacional, la ayuda médica y educativa, la denuncia del bloqueo y de toda medida coercitiva".

Añadió que el país mantiene la lucha por un orden internacional más equitativo y el derecho de cada pueblo a decidir su destino, sosteniendo con dignidad los principios que Fidel llevó a la ONU.

"Cuba no renuncia a esos principios; los sostiene con la misma dignidad con que Fidel los llevó a la ONU. Porque para Cuba, la paz no es una concesión: es una causa común", culminó.