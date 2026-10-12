Presentaron en Chile libro gráfico Fidel cien años

La Habana, 12 oct (ACN) La editorial Nunca Más presentó este último fin de semana en Santiago de Chile, Chile, el libro gráfico Fidel cien años, volumen que reúne fotos, afiches e ilustraciones sobre el líder histórico de la Revolución Cubana en distintas etapas.

Según informó la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina, la portada diseñada por Alejandro “Mono” González, Premio Nacional de Artes Plásticas 2025, acompaña un volumen de 80 páginas que reúne imágenes del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz desde su infancia y juventud hasta la etapa en la Sierra Maestra y sus encuentros con trabajadores y organizaciones populares.

Publicado con motivo del centenario del natalicio del Comandante en Jefe, el libro incluye afiches considerados una de las expresiones más significativas del arte gráfico latinoamericano del siglo XX, según explicó el artista y curador Carol Martínez.

La edición, realizada en colaboración con el Archivo de la Propaganda Política de Argentina, fue presentada en la Feria del Libro Ilustrado celebrada este fin de semana en el Centro Cultural Gabriela Mistral.

Daniel Jadue, intelectual y político chileno, afirmó en el lanzamiento que la obra constituye un archivo visual de la relación entre un dirigente, un pueblo y una revolución, al destacar la diversidad de materiales reunidos.

Jadue señaló que Fidel desempeñó un papel decisivo en la transformación social de Cuba, en la afirmación de su soberanía y en la proyección internacional de la Revolución, articulando la tradición independentista de José Martí con el marxismo y el antiimperialismo.

El diseñador gráfico Manuel Olate, miembro de la editorial Nunca Más, explicó que el proyecto comenzó hace un año y contó con la cooperación de numerosos artistas que aportaron obras para esta edición.

La publicación permite recorrer, a través de imágenes, una parte fundamental de la historia política y cultural del siglo XX, y muestra cómo la Revolución generó un lenguaje artístico propio y cómo la solidaridad internacional se expresó en la gráfica popular.