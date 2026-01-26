Homenaje al trompetista Guancho Durán en el Jazz Plaza 2026

Santiago de Cuba, 26 ene (ACN) A la memoria del destacado trompetista Guancho Durán se dedica desde hoy el Coloquio Mariano Mercerón In Memoriam, como parte de las actividades del 41 Festival Internacional Jazz Plaza (Jazz Plaza 2026) en Santiago de Cuba.

En el hotel Casa Granda, Rodulfo Vaillant, presidente del comité organizador del evento en esta provincia, refirió que Juan Evangelista Durán Figueroa fue uno de los músicos de la década de 1930 más famosos y destacados del gremio santiaguero.

Afirmó que fue primer trompeta de la Orquesta Chepin Choven y trabajó también con la de Mariano Mercerón, para luego conformar la orquesta Guancho Durán y los jóvenes del jazz, la cual se presentaba en los diferentes clubes y espacios sociales de la ciudad.

Fue una de las agrupaciones que más cultivó y practicó la interpretación de obras de jazz en el ambiente santiaguero, de ahí este oportuno tributo, afirmó.

José Duran, hijo del trompetista, expresó que se siente honrado y orgulloso del tributo que se le rinde a su padre en el importante encuentro, pues permite conocer su legado por las nuevas generaciones.

Santiago, afirmó, es referente musical para Cuba, el Caribe y el mundo de manera general.

El evento teórico del Jazz Plaza 2026 en territorio santiaguero, extendido hasta el próximo 28 de enero, también reverencia a la música popular bailable en oriente en las décadas del 70 y el 80 del siglo XX.

La agenda de la cita está compuesta asimismo por Joaquín Borges-Triana, quien debatirá sobre la otra cara de la música bailable cubana de los 70 o los padres de Cimafun, así como otras dedicadas a los Estudios Siboney y las grabaciones de música popular bailable y la presentación del proyecto Cuban Vinil.