Grupo Arará de Holguín rememora cuatro décadas de jazz

Holguín, 28 ene (ACN) El Grupo Arará de Holguín, bajo la dirección de Joel Rodríguez Milord, evocó este martes cuatro décadas de trayectoria al rememorar sus inicios y la impronta de la sonoridad holguinera en la primera edición del Festival Internacional Jazz Plaza, celebrada en La Habana.

Cuarenta años después, el maestro Rodríguez Milord rememoró en el espacio Al ritmo de todos los tiempos, auspiciado por el Centro de Superación para la Cultura de Holguín durante las actividades de la edición 41 del Jazz Plaza, que en un inicio los integrantes pertenecían a la agrupación Los chicos de Cuba.

Explicó que, debido a la popularización de la música bailable por conjuntos como la Orquesta Hermanos Avilés, la banda se desintegró y pasó a experimentar cambios en su sonido e instrumentación, reduciéndose a cinco músicos hasta crear en 1978 el Grupo Arará bajo la dirección del tecladista José Ángel Labañino.

Señaló que en 1980 se incorporó a la agrupación, asumió su dirección y en ese mismo año fueron invitados al Jazz Plaza y a otros festivales como La Fiesta del Caribe, donde desde el inicio defendieron la identidad sonora holguinera y la cubanía.

Resaltó la importancia de que un festival como el Jazz Plaza, con su alcance y convocatoria, se celebrara por primera vez en la ciudad holguinera, donde existe un público con amplia cultura musical y que, además, posibilita abrir caminos para los artistas, les permite intercambiar con músicos del mundo y aprender de ellos.

Arará se consolidó en todo el país tras aquella primera visita al Festival, con ventajas mediáticas y discográficas que conectaron a los músicos de Cuba con el mundo, acotó Rodríguez Milord.

El Grupo Arará se presentará, dentro del programa del evento, en la noche de este miércoles en la Plaza de la Marqueta para rememorar aquel momento histórico, rescatando el ritmo que marcó al país durante décadas y que hoy constituye legado de la provincia