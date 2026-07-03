Festival de Cine Pobre será un escenario para la resiliencia (+Fotos)

Holguín, 3 jul (ACN) La vigésima edición del Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara se celebrará del 14 al 18 de julio de 2026 en esa ciudad costera de Holguín, en un contexto que, según su comité organizador, convertirá al evento en un escenario de resiliencia a través del séptimo arte.

Sergio Benvenuto Solás, presidente del Comité Organizador, explicó en declaraciones exclusivas a la ACN que el certamen había sido pospuesto inicialmente, pero que finalmente se decidió su realización en el verano, con el propósito de lograr una amplia participación de universitarios y jóvenes.

Apuntó que se trata de un proyecto con una conexión importante con la comunidad y que resulta oportuno incidir en la formación de niños, adolescentes y jóvenes, pues, además de la muestra cinematográfica, el festival constituye un evento multicultural.

Benvenuto Solás subrayó el carácter resiliente de esta edición, ya que, aunque disminuirán los asistentes y la participación extranjera será menor, se concibió a partir de la evaluación de los riesgos y el ajuste de su concepto a estas circunstancias.

En este sentido, adelantó que se potenciará la proyección al aire libre mediante la ubicación de tres pantallas en igual número de puntos de la ciudad, y que contará con un sistema de baterías dirigido a los momentos en que resulte difícil disponer de electricidad durante las 24 horas.

El directivo afirmó que el evento iluminará las noches de la Villa Blanca de los Cangrejos, aunque no contará con los habituales grandes conciertos, la cita mantendrá los estándares y niveles habituales en su programación fílmica.

Destacó que Gibara funcionará como una ciudad de focos, tres de los cuales estarán dedicados al séptimo arte, y que, en las noches, el certamen se convertirá en un espacio de alegría, calidad y luz.

Comentó, además, que, como en todas las ediciones del certamen, habrá teatro, música, danza y un espacio de foros e intercambios, aunque estas propuestas se ajustarán a las condiciones actuales del país.

Entre sus categorías habituales están contempladas los largometrajes y cortometrajes de ficción, documentales, animación y cine experimental, mientras que los principales galardones serán los Premios Lucía.

El Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara surgió en abril de 2003, creado por el destacado cineasta cubano Humberto Solás, concebido como una plataforma orientada a promover la creatividad y las producciones de bajo presupuesto, y desde entonces se ha consolidado como uno de los más valorados encuentros del séptimo arte en Latinoamérica.