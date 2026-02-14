Feria Fiñe en Camagüey: espacio de magia y diversión en el Día del Amor

Camagüey, 14 feb (ACN) Una jornada llena de magia y diversión devino la segunda edición de la Feria Fiñe con la presentación en la Plaza Guillén, de esta ciudad, de la Compañía infantil Andariega, los payasos Tato Garabato y Tiñido, y el Teatro Cubano de la magia.

En honor al aniversario 64 del Teatro Guiñol y para el disfrute de los pequeños de casa, en el Día del Amor y la Amistad, las actuaciones estuvieron acompañadas de venta de artesanías y comestibles.

Espacios en donde los niños sean felices y podamos disfrutar en familia siempre son bienvenidos, aún más en tiempos tan complejos como los que atravesamos, aseveró a la Agencia Cubana de Noticias Yohan Infante Ricardo, visitante de la Feria.

Con el auspicio del Teatro Guiñol de Camagüey y el Consejo Provincial de las Artes Escénicas, las actuaciones artísticas del evento llegaron, además, el jueves y el viernes a los centros estudiantiles José de La Luz y Caballero, Carlos Manuel de Céspedes y José Luis Tassende.

La Feria Fiñe finalizará en la próxima tarde dominical con un encuentro en la céntrica Plaza de los Trabajadores, el cual estará acompañado del Grupo Guiñol de Camagüey, el payaso Chocolatiqui y el grupo La Andariega.