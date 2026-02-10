Falleció hoy en La Habana el destacado actor Alden Knight  

La Habana, 10 feb (ACN) El destacado actor Alden Knight, uno de los rostros más insignes de la cultura cubana, falleció hoy en la capital a la edad de 89 años, dieron a conocer fuentes del Consejo Nacional de las Artes Escénicas (CNAE) y de la Agencia Caricatos.

Significa la web oficial del CNAE, Cubaescena, que Alden no solo fue actor; su labor como declamador, presentador, profesor y radialista, lo convirtieron en uno de los mayores defensores de la nación y su identidad.

Colaborador habitual de Asenneh Rodríguez (1934-2013), participó en obras de disímiles géneros, entre las que se destacan filmes como El otro Francisco (1975) o su rol como Mefistófeles en la obra homónima representada por el Teatro Musical de La Habana.

Artista polifacético, grabó un disco de poemas y calipsos, en los que defendía primordialmente la obra del Poeta Nacional, Nicolás Guillén (1902-1989).

Fue fundador del programa Hablando de Cuba, de Radio Taíno, que salió al aire el tres de noviembre de 1985, justo el día de la primera transmisión de la emisora; y junto Obelia Blanco estableció un sello de identidad durante más de tres décadas.

El entrañable ser humano dedicado por entero al arte dentro de la Revolución, al momento de su fallecimiento, ostentaba la Medalla Alejo Carpentier, el Reconocimiento Nicolás Guillén, el Escudo de la Ciudad de Sancti Spíritus, el Espejo de Paciencia de Camagüey, la Réplica del Machete de Máximo Gómez, el Premio Nacional de Televisión, el Sello 65 del ICAIC, y la Distinción por los 25 años de Caricatos.