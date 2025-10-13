Falleció en La Habana el poeta Domingo Alfonso

La Habana, 13 oct (ACN) El poeta cubano Domingo Alfonso Pereira, figura representativa de la Generación del 50, falleció este domingo en La Habana a los 90 años de edad, informó el Instituto Cubano del Libro desde su perfil en la red social Facebook.

Nacido el 10 de septiembre de 1935 en Jovellanos, Matanzas, Alfonso se graduó de Arquitectura en la Universidad de La Habana, profesión que ejerció junto a su vocación literaria.

Miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, su obra se distinguió por un tono coloquial y directo, con temas eróticos, románticos y existenciales, siempre enfocados en la vida del hombre común.

Entre sus títulos más reconocidos figuran "Sueño en el papel", "Poemas del hombre común", "Historia de una persona", "Libro de buen humor" y "Esta aventura de vivir".

Poemas suyos fueron traducidos a varios idiomas, entre ellos inglés, francés, alemán, italiano, ruso, portugués, danés y sueco, y aparecieron en antologías nacionales e internacionales.

Además de su labor poética, fue compositor de más de cien boleros y canciones, lo que amplió su legado artístico en la cultura cubana.

El velatorio se efectuará en la funeraria de Marianao y la ceremonia de inhumación tendrá lugar este lunes 13 de octubre a las 2:00 p.m., precisó la nota oficial.

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el Ministerio de Cultura, y el Instituto Cubano del Libro transmitieron sus condolencias a familiares y amigos del escritor.