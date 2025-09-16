Fallece mítico actor estadounidense Robert Redford

La Habana, 16 sep (ACN) El mítico actor Robert Redford falleció este 16 de septiembre a los 89 años de edad, según dieron a conocer hoy varios medios de prensa.

El director y ganador del Oscar murió "en su hogar en Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de aquellos a quienes amaba", publicó la publicista y representante del actor Cindi Berger, en un comunicado.

Redford es recordado con filmes como 'El golpe' o 'Todos los hombres del presidente' y fue ganador del Oscar como mejor director por 'Gente corriente' (1981), además de recibir Oscar honorífico en 2002.

Fue nominado a los premios como mejor actor en 1974 por 'El golpe' y mejor director por 'Quiz show' en 1995.

Se le considera el padre del cine independiente, ya que fue el creador del Festival de Sundance que tiene lugar en Park City (Utah) en las últimas semanas de enero.

"Quisiera expresar mi gratitud a ustedes, a Cuba y sus artistas por su amistad y colaboración en todos estos años,expresó el reconocido cineasta estadounidense al recibir el Instituto Sundance un"Coral de Honor", en el Festival de cine de La Habana del 2018.