En Matanzas celebran la infancia desde la cultura

Matanzas, 1 jun (ACN) Hoy se demostró que los niños pueden tener una infancia divertida, feliz y aprender desde la cultura que desprende esta ciudad, sostuvo Thalia Herrera, integrante de la Compañía NovaDanza, durante el Festival "Cuba por la Paz", dispuesto a celebrar el Día Internacional de la Infancia.

Festejar este día es volver a aquellos momentos valiosos y depositar en los pequeños de hoy todo el amor y los conocimientos colocados en el repicar de los tacones, refirió Herrera, tras ofrecer su arte a los infantes en ocasión del festival organizado por el Centro Provincial de Casas de Cultura.

En mi vida tengo dos niños especiales, mis sobrinos, y quisiera verlos felices siempre, sus sonrisas y sus abrazos suponen mi impulso más grande, mi motor para ser todos los días mejor para ellos, enfatizó la bailaora acerca de la capacidad de los más pequeños para llenar el alma.

Regalar amor y paz a la esperanza del mundo procuró el espacio que contó con las presentaciones de proyectos entre los que resaltaron Corcel de Esperanza, la Academia de Baile Español Donaire y la Compañía NovaDanza, así como también, el aporte del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER).



En conversación con la Agencia Cubana de Noticias, Yamilé Rivera Reinaldos, subdirectora de la Escuela de Formación Integral Antonio Guiteras, de esta ciudad, recalcó que para los estudiantes de la institución estas actividades resultan útiles en función de su integración a la sociedad.

Me siento muy bien de estar aquí, compartir con mis compañeros y disfrutar de esta actividad, expresó Ryan Amaury Fauré Falero, estudiante de 13 años de edad, que asistió al evento donde se congregaron alumnos de diversas escuelas de la comunidad.

"Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. Y queremos que nos quieran, y nos vean como cosa de su corazón." devino premisa martiana defendida esta mañana en la amplitud del festival dirigido a agasajar a la infancia.