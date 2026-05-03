En Holguín no pueden morir las Romerías ni las ideas de Fidel (+Fotos)

Holguín, 3 may (ACN) A los jóvenes que han venido de Cuba y el mundo les digo que no pueden morir las Romerías ni la idea de Fidel de que la cultura es lo primero que hay que salvar siempre, expresó en Holguín Alexis Triana, fundador y presidente de honor de las Romerías de Mayo.

Las Romerías, en su 33 edición, quedaron inauguradas hoy en la Ciudad de los Parques con su tradicional desfile frente al Museo Provincial La Periquera, que reunió a niños y jóvenes artistas de la danza, la música y el teatro en torno a la dedicatoria por el aniversario 40 de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y el pensamiento cultural de Fidel Castro.

Alexis Triana, durante las palabras centrales del desfile, expresó que el evento es parte intrínseca de Holguín, un sueño de hace más de 30 años que los jóvenes lucharon por realizar pese a las complejidades y que refleja el rostro de la ciudad, celebrando la cultura cubana frente al balcón desde el que Fidel habló por primera vez a los holguineros.

Felicitó a los participantes por llevar a cabo un festival de este tipo pese a las limitaciones energéticas y desfilar con la misma alegría y color de años anteriores, demostrando al mundo la fortaleza de una fiesta del arte joven que ha sabido perdurar por décadas.

En la celebración participaron representantes de la AHS y visitantes de México que se dieron cita en la ciudad con motivo de la fiesta, así como artistas invitados de otras provincias y miembros de las escuelas regionales de arte, la Academia Nacional del Wushu e investigadores del patrimonio cultural cubano.

La jornada inaugural continuará con la apertura del espacio Memoria Nuestra, devenido columna vertebral del Festival, con la conferencia Historias de Alejandro a cargo de la periodista Katiuska Blanco, biógrafa de Fidel Castro.

Asimismo, el espacio Babel, cita de las artes plásticas, inaugurará la exposición colectiva Isla de Algodón, de Daniela Hernández Cruz, Yojany González Martínez, Marcos Quiñones y otros jóvenes artistas holguineros en la Sala Principal del Centro Provincial de Artes Plásticas de Holguín.

El día concluirá con la apertura del espacio de Jazz en Romerías, a cargo del proyecto Eliot y Arritmia Quintet, una descarga con el grupo Ron con Cola en el escenario principal de la AHS, en la Plaza de la Marqueta, y la inauguración de Electroromerías en el Gabinete Caligari.

La edición 33 de las Romerías de Mayo tienen lugar en Holguín hasta el día 8, días en los que la Ciudad de los Parques se convierte en la capital mundial del arte joven.