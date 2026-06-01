El puente musical se tiende en barriada habanera 

La Habana, 1 jun (ACN) El festival Un Puente hacia La Habana, fiel a su estilo itinerante, llega este 2026 a Diez de Octubre con diversas actividades dos fines de semana consecutivos: del cuatro al siete de junio y del 11 al 14, en su sede de ocasión, el Centro Cultural Mónaco.

De acuerdo con declaraciones al programa televisivo 23 y M, Jorge Luis Robaina —Jorgito Karamba—, director artístico del evento, entre lo más relevante del programa previsto se destaca la noche del viernes cinco de junio con la presentación del Lucasnómetro y sus invitados; entre los que se encuentran el Dúo Gminis, Liester M y su Grupo, Mawell, Yoe de Oro y Yuly y Havana C.

Asimismo, subirán al escenario central otros reconocidos artistas como Karamba, Ray Fernández y la cantante española Pilar Boyero —en el caso del sábado seis—; David Blanco, el domingo siete; Moncada, el viernes 12; La Cruzada y Bonus Track, el sábado 13; y el Conjunto Roberto Faz, el último día, domingo 14.

Por si fuera poco, en las mañanas se podrá disfrutar de las actuaciones destinadas a las infancias, con la participación de la Colmenita de Diez de Octubre y la Orquesta Infantil del propio municipio, añadió el artista.

De igual modo, dijo, los más pequeños, incluyendo los adolescentes y jóvenes, tendrán a su disposición el parque de la Feria de los Gitanos con equipos de recreación variados.

El líder de Karamba adelantó, además, que el evento contará con respaldo de un grupo electrógeno que permitirá la realización de las actividades aún en ausencia de electricidad; al tiempo que agradeció el apoyo de las entidades auspiciadoras y de apoyo, a la labor que realiza 360 Producciones, empresa de gestión de eventos que él lidera, motor impulsor del puente desde hace tres ediciones.

Un puente hacia La Habana cuenta con los auspicios de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM) y su Empresa de Representaciones Artísticas Musicuba; así como de las Dirección Provincial y Municipal de La Habana y Diez de Octubre, el Centro Nacional de Música Popular y el Ministerio de Cultura.