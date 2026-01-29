Denuncian bloqueo de EE. UU. a Cuba en Ciclo de Cine Cubano en Mollet

La Habana, 29 ene (ACN) La inauguración de la edición 18 del Ciclo de Cine Cubano en Mollet, en Cataluña, celebrada en el Centro Cultural La Marineta, devino espacio de denuncia contra el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba.

Según nota publicada en el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), el evento, organizado por la Agrupación de Solidaridad con Cuba Mollet amb Cuba, reafirmó que la cultura es también un escenario de resistencia frente a las agresiones económicas y políticas que enfrenta la Isla.

Durante la apertura, Alejandro Castro Medina, cónsul general de Cuba en Barcelona, subrayó el carácter criminal del bloqueo y la firme decisión del pueblo cubano de mantener su resistencia bajo el principio de Patria o Muerte.

Agradeció el respaldo de la asociación organizadora, del Ayuntamiento de Mollet y del público asistente, quienes ratificaron su apoyo a la cultura cubana y a la solidaridad internacional.

El acto incluyó la proyección del documental multipremiado "La Raíz del Olivo" (2024), dirigido por Sergio M. Eguino Vieira, que recoge las vivencias de cinco palestinos residentes en Cuba y refleja la resistencia frente a más de siete décadas de ocupación israelí.

La obra, al igual que la denuncia contra el cerco estadounidense, puso de relieve la importancia de la solidaridad entre los pueblos que luchan por su libertad.

Manu Pineda, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España, reiteró su compromiso con la defensa de Cuba y Palestina.

De igual modo, los representantes del Ayuntamiento de Mollet resaltaron que el arte y la cultura son herramientas esenciales para visibilizar las causas justas y para fortalecer los lazos de amistad entre Cataluña, Cuba y otros pueblos del mundo, refirió el Minrex.