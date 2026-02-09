Corazón Feliz se suma a acciones por el amor, el compromiso y la inclusión (+ Fotos)

La Habana, 9 feb (ACN) La Plataforma Corazón Feliz, que lidera la cantautora Rochy Ameneiro, se sumó durante este fin de semana a la celebración del onceno aniversario del proyecto Necesitamos de tu Sonrisa, y la Carrera por la Visibilidad de las Personas con Enfermedades Raras o Poco Frecuentes.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, la activista y promotora cultural dijo que el apoyo de la Plataforma a tales acciones constituyen una parte del profundo compromiso y sensibilidad con iniciativas que colocan la inclusión, la diversidad y el acompañamiento humano en el centro de atención.

Significó que el proyecto Necesitamos de tu Sonrisa, ha sostenido durante más de una década un trabajo amoroso y constante junto a niños y niñas con realidades diversas, promoviendo el respeto, la empatía y la alegría compartida, tal y como sucedió en el Festival Sonrisas para Todos, celebrado el sábado en Habana Espacios Creativos.

Corazón Feliz se integró a esta celebración reconociendo el valor de quienes han sembrado sonrisas, vínculos y esperanza a través de acciones culturales y comunitarias, añadió.

Nacido en la Casa de Cultura Julián del Casal, en La Habana Vieja, este proyecto protagonista del barrio y por la inclusión social, trabaja con niños con necesidades educativas especiales, en específico, con Síndrome de Down.

Durante la propia jornada, participantes de distintas provincias, como Yaguajay (Meneses), Surgidero de Batabanó (Mayabeque), Candelaria (Artemisa) y La Habana, compartieron sus experiencias y aprendizajes, fortaleciendo los lazos que unen a todas las extensiones del proyecto.

Talleres de danza con la profesora de la Escuela Nacional de Arte, Margaret Estévez; así como actividades de yoga infantil y talleres de proyectos aliados como Filigrana, Rizo Libre, Urban Family, Cuba Circo Pioneril, Ángeles del Futuro y Nexus, contribuyeron a la alegría infantil, que contó con la presencia, igualmente, de la destacada realizadora Magda González Grau y el director artístico Carlos Rey.

Ameneiro destacó, asimismo, el acompañamiento en la organización este domingo de la III Carrera por la Visibilidad de las Personas con Enfermedades Raras o Poco Frecuentes; iniciativa que busca sensibilizar a la sociedad, visibilizar estas realidades y reconocer la fortaleza de las personas y familias que conviven diariamente con estas condiciones.

La carrera, con inicio en la Fuente de Neptuno hasta el Parque Maceo, y viceversa, representó para Corazón Feliz un gesto de apoyo y reconocimiento a la diversidad y los derechos humanos; porque, desde el arte, la música y la cultura, Corazón Feliz continuará tendiendo puentes entre iniciativas sociales que promueven el cuidado y la construcción de una sociedad más consciente y solidaria, concluyó la artista y luchadora por la felicidad y el buen desarrollo espiritual y creativo de las infancias.