Convocan a III Coloquio José Martí: por una Cultura de Naturaleza

La Habana, 23 (ACN) La Sociedad Cultural José Martí, de conjunto con la Fundación Antonio Núñez Jiménez y el Jardín Botánico Nacional de Cuba (JBNC), convocan a participar en el III Coloquio Internacional José Martí: por una Cultura de Naturaleza, a celebrarse del 27 al 30 de enero en esta capital.

El evento se realizará con el propósito de profundizar en temáticas imprescindibles para la supervivencia del Planeta —como la armonización entre el bienestar de la humanidad, la preservación del medio ambiente, la paz, y otros—, que serán abordados desde el pensamiento ecologista de personalidades cubanas y foráneas; todo esto para lograr estimular una cultura universal de la relación dialéctica ser humano-naturaleza, mediante el análisis y socialización de paradigmas y experiencias diversas.

A desarrollarse en el JBNC, el encuentro también pretende contribuir a la necesaria conexión entre las diferentes disciplinas del conocimiento, con el fin de analizar las relaciones entre los seres humanos y el impacto de nuestras culturas en el entorno natural.

De este modo, los temas que se pondrán sobre la mesa son: la ética y el medio ambiente, la política y la educación ambiental, la perspectiva interdisciplinaria e histórica del ambiente, la biodiversidad, el cambio climático, los suelos, océanos —más otros desafíos globales— y los paradigmas e iniciativas que se proponen lograr un mundo sostenible.

Los interesados en participar deberán enviar sus trabajos a los correos electrónico sec.ejecutiva@martiano.cu, y subdireccionopm@josemarti.co.cu; y según especifican los organizadores, el evento se realizará en español, y contará con interpretación simultánea al inglés y al portugués.

Igualmente, en el cuerpo del mensaje electrónico deberán colocar el título del trabajo y un resumen de hasta 250 palabras, así como los nombres y apellidos del autor o autores, la institución a la que pertenecen; la ciudad, el país, y un archivo adjunto con el material en cuestión: ponencia, discurso, intervención especial, cartel (pdf o jpg), video, etc.

José Martí: por una cultura de naturaleza, Coloquio que arriba a su tercera entrega, fue convocado por primera vez en 2004, con el apoyo del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, inscrito en la UNESCO en el propio año, y esta nueva edición está llamada a convertirse en un espacio de intercambio y acercamiento dobde vuelvan a converger personas de buena voluntad para reflexionar en torno a la relación ser humano-naturaleza, explicaron los organizadores.