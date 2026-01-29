Concierto en Holguín rindió homenaje al maestro Joaquín Betancourt (+ Fotos)

Holguín, 29 ene (ACN) La Orquesta Sinfónica de Holguín (OSH) celebró la obra de Joaquín Betancourt Jackman con un gran concierto, bajo la dirección del propio maestro y de Orestes Saavedra, como parte de las propuestas de la edición 41 del Festival Internacional Jazz Plaza.

Betancourt Jackman, Premio Nacional de Música 2019, agradeció, durante la noche de este miércoles, la oportunidad de llegar a Holguín mediante el jazz y tocar junto a la OSH, defendió su papel dentro del movimiento joven que representa, y reconoció la dirección de Saavedra como un orgullo para la cultura nacional.

Señaló que un espectáculo como este no resultaba habitual en Cuba, pues rindió homenaje a toda la creación nacional y, para él, significó un honor realizarlo el día del aniversario 173 del natalicio de José Martí.

Por ello, por toda la cultura y por los cubanos, vamos a hacer música por todos y para el bien de todos, expresó el maestro.

El concierto incluyó la presentación de artistas como Zunilda Remigio, Oscar Fuentes Labrada, el cuarteto Feeling Voices, Dianelis Torres y Anabel Saveedra, e invitó como pianista al joven jazzista Elio Hidalgo.

La cita tuvo lugar en el Centro Provincial de Artes Plásticas de Holguín y constituyó el cierre del espacio A golpe de jazz, que mezcló las artes visuales con la rutina del género y la dinámica de improvisación de los artistas durante las primeras cinco jornadas del Jazz Plaza en Holguín.

Con la intervención de los creadores Luis Silva, Bertha Beltrán, Yanelis Esquijarosa y Leticia Leyva, junto a estudiantes de la Escuela Regional de Artes Plásticas El Alba, quedó inaugurada la pieza mural que clausuró el evento, sobre la visualidad principal del Festival a cargo del maestro Sosabravo.

Como colofón de este intercambio entre el jazz y la gráfica la obra fue firmada por cada artista plástico y los integrantes de la OSH.

La edición 41 del Festival Internacional Jazz Plaza convierte este año, hasta el primero de febrero, las ciudades de La Habana, Santiago de Cuba, Santa Clara y Holguín en plazas y espacios de intercambio y promoción para más de mil 500 músicos y artistas invitados.