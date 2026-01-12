Comienza hoy Semana de la Cultura en Holguín

Holguín, 12 ene (ACN) Las celebraciones de la 43 Semana de la Cultura Holguinera inician hoy en esta urbe oriental para conmemorar el aniversario 274 de otorgado el título de Ciudad y Tenencia de Gobierno.

Las actividades, que se extenderán hasta la noche del 18 de enero, están dedicadas a la historiadora Mayra San Miguel, al escritor José Rafael Rojas Bez y al promotor Ricardo Ronda Chacón, y rinden homenaje, además, al aniversario 40 de los Premios de la Ciudad y a los 50 años de creada la corresponsalía de la Agencia Cubana de Noticias en el territorio.

Yakelin Tapia, directora provincial de Cultura, explicó a la ACN que este es un importante primer semestre del año, en el cual Holguín se convierte en un núcleo cultural amplio con la celebración de su aniversario, el Festival Jazz Plaza, la Feria del Libro, las Romerías de Mayo y los certámenes cinematográficos Por Primera Vez y Cine Pobre de Gibara.

Aseguró que cada manifestación artística tendrá su propio espacio y se crearán escenarios en el Parque Calixto García y otras localidades que sustituirán al Teatro Eddy Suñol, inmerso en un proceso de reparaciones tras el paso del huracán Melissa.

La jornada inaugural, como es habitual, contará con un pasacalle desde el Museo Casa del Teniente Gobernador hasta la Casa de la Cultura Manuel Dositeo Aguilera, donde comenzará la gala de apertura con una selección variada de artistas.

Entre las actividades principales se realizarán los talleres “El historiador y la historia”, a cargo de Mayra San Miguel; la edición 13 del Evento de Investigación sobre Patrimonio Cultural del territorio; y la inauguración del Salón de la Ciudad en su trigésima novena edición.

Asimismo, el programa incluye conciertos, galas de artistas aficionados, espacios teóricos entre profesionales y estudiantes de la Universidad de Holguín, así como las premiaciones del concurso literario “Holguín, mi querido Holguín” y la entrega de los Premios de la Ciudad durante la gala de clausura.

La Semana de la Cultura Holguinera se celebró por primera vez en 1983 en homenaje al 18 de enero de 1772, fecha en que Holguín obtuvo el título de Ciudad y Tenencia de Gobierno, y desde entonces este evento realza las raíces históricas y tradicionales que definen la identidad de la oriental urbe.