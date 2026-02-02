Cineastas del mundo respaldan a Cuba frente a hostigamiento imperialista

La Habana, 2 feb (ACN) Más de un centenar de cineastas, productores, actores y académicos de diversos países expresaron hoy su solidaridad con Cuba y rechazaron las medidas de hostigamiento imperialista contra la Mayor de las Antillas, en una proclama difundida desde plataformas digitales del gremio.

El texto, publicado en el perfil oficial de Facebook del Festival de Cine de La Habana, entre otros, recuerda que desde hace 46 años este evento convoca a miles de cinéfilos y realizadores, y que la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV), fundada en 1986, ha formado generaciones de profesionales con miradas críticas y emancipadoras.

Asimismo, la nota destaca el papel de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, creada por Gabriel García Márquez, como espacio de memoria y sentido para el cine continental.

Resalta la fuente que los firmantes subrayan que Cuba ha sido refugio para cineastas perseguidos y ha brindado colaboración desinteresada a numerosas producciones internacionales.

De igual modo, la convocatoria destaca que “lo inusual y extraordinario de Cuba es su generosidad, su dignidad y su capacidad de congregarnos para soñar y pensar en un mundo más justo”.

La publicación revela que entre las primeras firmas de la proclama figuran reconocidos nombres como Jorge Sanjinés (Bolivia), Damián Alcázar (México), Tristán Bauer (Argentina), Roberto Perpignani (Italia), Tania Hermida (Ecuador), Marta Rodríguez (Colombia), Susana Molina (Cuba), y la Federación de Escuelas de Imagen y Sonido de América Latina (FEISAL), entre muchos otros.

La convocatoria, aclara la fuente, continúa abierta mediante un formulario en línea para quienes deseen sumarse al pronunciamiento, que reafirma: “Cuba sobrevivirá y la esperanza del mundo sobrevivirá con ella”.