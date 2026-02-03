China y Cuba celebrarán con una exposición el Año Nuevo Chino

La Habana, 3 feb (ACN) La Fiesta de la Primavera y el inicio del Nuevo Año Chino, marcado por la llegada del Año del Caballo de Fuego, constituyen el marco de la inauguración de una exposición en el lobby del Teatro Nacional, la cual busca estrechar los lazos culturales entre la nación asiática y la mayor de las Antillas.

"Al galope: Visiones del Caballo de Fuego", según dieron a conocer este lunes sus organizadores, hace referencia a un símbolo de pasión, energía indomable, libertad y creatividad; lo que inspira este encuentro visual y espiritual que reafirma la profunda relación histórica y afectiva entre ambas naciones.

La cultura cubana —enriquecida por la herencia china desde la llegada de los primeros inmigrantes— encuentra en el arte un lenguaje común de respeto y solidaridad, expresa el comunicado de prensa.

Esta exposición se presenta como un puente cultural vivo, más allá de la simple yuxtaposición de obras, proponiendo un diálogo entre tiempos y tradiciones, añade.

Igualmente se destacan las propuestas de tres reconocidos artistas cubanos: Juan Arel, Josvany Martínez y José Miguel Pérez, quienes aportan la fuerza del presente y la inquietud de lo moderno a través de la plástica contemporánea.

Sus obras, reza el texto curatorial, dialogan con una pieza excepcional de la tradición china: una porcelana de la Dinastía Tang, elaborada en el estilo tricolor (Sancai), que evoca la memoria del fuego y la belleza perdurable; invitación más que propicia para descubrir el hilo rojo que conecta la maestría de los artesanos de la Dinastía Tang con el talento de los creadores cubanos actuales, reafirmando que el arte es un puente capaz de trascender fronteras y generaciones, significa la fuente.

Con "Al galope: Visiones del Caballo de Fuego", abierta desde el próximo miércoles cuatro al mediodía, celebra no solo el inicio de un nuevo ciclo lunar, sino también la capacidad de la cultura para unir pueblos y proyectar un futuro de prosperidad y creatividad compartida.