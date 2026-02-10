Celebra hoy cine Martí de Holguín cien años de fundado

Holguín, 10 feb (ACN) El cine Martí celebra hoy su centenario en la ciudad de los parques con un programa de actividades que rememora su historia en la defensa del séptimo arte.

José Luis Rodríguez Arias, director del Centro Provincial de Cine en Holguín, dijo a la ACN que la jornada inaugurará con una exposición de carteles icónicos de la filmografía cubana en el lobby de la sala de proyecciones, con muestras clásicas del patrimonio nacional.

En el horario matutino se prevén exhibiciones de animados y la película Elpidio Valdés contra dólar y cañón, dedicadas a los niños y jóvenes que durante generaciones han llenado las salas de la institución.

La columna teórica será el panel “100 años de Cine”, a cargo del crítico José Rojas Bez y el realizador Alfonso Bandera, que recorrerá las distintas facetas del edificio hasta la actualidad, su papel en la cultura holguinera y en la promoción del audiovisual cubano e internacional.

El director apuntó que este festejo se extenderá más allá de la sala, con filmes y animados infantiles en comunidades y escuelas, acercando a los más jóvenes al séptimo arte mediante cineclubes, matinés y talleres interactivos.

Durante décadas, el cine Martí ha acogido eventos vitales de la cultura, como el Festival Nacional del Audiovisual Por Primera Vez, el espacio Cámara Azul dentro de las Romerías de Mayo y la subsede del Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara.