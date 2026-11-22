La Habana, 18 nov (ACN) Sobre las problemáticas, inquietudes y vivencias de la ciudadanía y la respuesta gubernamental ante ella seguirá dialogando hoy el programa radial Criterio Compartido en su quinta emisión.

Los miércoles alternos, a las 7:15 de la mañana, dentro del informativo Haciendo Radio de Radio Rebelde, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se sienta frente al micrófono junto a la periodista Bárbara Betancourt, Premio Nacional de Radio, cimentando este como un espacio de diálogo directo con la población y de transmitir indicaciones directas a diferentes niveles de dirección para atender situaciones legítimas.

La evolución del programa, cuya agenda es conformada por el pueblo, ayuda a comprender una de sus dinámicas más relevantes: aunque la defensa de la soberanía y las explicaciones económicas despiertan un elevado interés, las respuestas institucionales a las quejas concentran una atención especialmente significativa.

A través de las interacciones se ha podido confirmar que la audiencia valora que el Presidente reconozca la legitimidad de los reclamos, señale las deficiencias administrativas y exija responsabilidades, mientras expresan con respeto sus inquietudes.

La comunicación política adquiere así una dimensión más humana: no se limita a explicar las decisiones del Gobierno ni a evaluar su cumplimiento, sino que pone rostro, nombre e historia a los problemas cotidianos y muestra cómo las instituciones responden a personas concretas, con circunstancias propias, que viven en un barrio o una comunidad y esperan soluciones para su vida diaria que no siempre pasa por las dificultades que impone el bloqueo sino por los procederes administrativos y, en ocasiones, por la falta de sensibilidad de decisores, la cual ha sido criticada por el mandatario.

Los casos atendidos demuestran en sí que el programa puede contribuir a desbloquear situaciones que permanecían sin respuesta.

No obstante, también ponen de manifiesto una contradicción que merece atención: ningún ciudadano debería necesitar llegar al micrófono presidencial para conseguir que una institución cumpla sus obligaciones, como ha expresado el propio Presidente.