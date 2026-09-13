Asociación Hermanos Saíz convoca a cantantes para beca Elena Burke

La Habana, 13 sep (ACN) La Asociación Hermanos Saíz (AHS), en coordinación con el Instituto Cubano de la Música y el sello discográfico Bis Music, con el objetivo de potenciar y promover el trabajo de jóvenes cantores en Cuba, convoca a la Beca de Interpretación Vocal Elena Burke.

El llamado está dirigido a todos los cubanos residentes en el territorio nacional que posean habilidades vocales, tengan una edad máxima de 35 años –pertenezcan o no a la AHS– y no hayan ganado con anterioridad el certamen.

Los interesados deben presentar una muestra mínima de cinco canciones en formato mp3 dentro de una carpeta de Google Drive –con una calidad aceptable que permita su escucha y evaluación–, en la que los temas grabados pertenezcan a compositores cubanos correspondientes a cualquier género de la música popular y/o tradicional.

A esa muestra deben adjuntar un documento –Word o PDF– que incluya la fundamentación conceptual del proyecto en una cuartilla o menos, así como el nombre y apellidos del aspirante, carné de identidad, dirección particular, dirección de correo electrónico, teléfono y síntesis curricular.

Podrán enviar inscripciones hasta el 31 de octubre de 2026 a la dirección de correo electrónico becasypremiosahs@gmail.com, especificando en el asunto “Beca Elena Burke”, o haciéndolas llegar en soporte digital a cualquiera de las sedes de la AHS en el país.

Tras el proceso de recopilación de materiales, comenzará la evaluación de los mismos jurados que seleccionará al proyecto merecedor de la beca, dándolo a conocer en enero de 2027, durante un acto público en el Pabellón Cuba, sede nacional de la Asociación Hermanos Saíz.

El fallo del jurado será inapelable y otorgará al artista ganador un grupo de beneficios profesionales; entre ellos un diploma acreditativo y el pago de cinco mil CUP durante seis meses para apoyar el montaje del repertorio; la realización de un material promocional bajo el sello discográfico Bis Music que incluya las obras premiadas y/u otras que respondan a las características de la beca.

Dependiendo de las condiciones y las necesidades del proyecto galardonado, dicho material puede concretarse en alguno de los siguientes formatos: EP, CD, EPK, videoclip, audiovisual musical –grabación del concierto de lanzamiento–; integrando, de esta forma, el catálogo de la prestigiosa casa discográfica cubana.

En caso de que el becado no sea miembro de la AHS y tenga interés en formar parte de la asociación, se valorará su ingreso de forma expedita.