Año del Caballo de Fuego ratifica solidaridad entre Cuba y China (+ Fotos)

La Habana, 4 feb (ACN) "Al Galope: Visiones del Caballo de Fuego" es el título de la exposición inaugurada hoy en el lobby de la Sala Avellaneda del Teatro Nacional en conmemoración del inicio del Año del Caballo de Fuego en China, el próximo 17 de febrero, y con los auspicios de la Embajada de esa nación asiática en Cuba, el Consejo Nacional de Artes Plásticas (CNAP) y el Ministerio de Cultura (Mincult).

Durante la ceremonia de inauguración, el embajador de la República Popular China en la mayor de las Antillas, Hua Xin, describió la trascendencia de la festividad, y patentizó el compromiso de su país no solo desde la sinergia política, la historia y la diáspora china aquí, sino, además, frente a la nueva escalada del gobierno estadounidense contra el pueblo cubano.

Embajador de China en Cuba señor Huan Xin

China siempre estará al lado de Cuba y seguirá ayudándola en sectores como el eléctrico y la alimentación, destacó el diplomático, aludiendo el aniversario 65 de fructíferas relaciones bilaterales de amistad y cooperación, celebrado en el recién finalizado año 2025.

Yanet Hernández, gobernadora de la capital, significó que el Año Nuevo Lunar no es solo una celebración de tradición y cultura, sino también una oportunidad para reflexionar sobre los esfuerzos comunes.

Gobernadora de la Habana, Yanet Hernández

Agradeció las muestras de apoyo y solidaridad de la hermana nación, con la que compartimos, dijo, ideales y propósitos, incluido el interés de preservar la memoria histórica como revoluciones que iluminan y amplían el sentido en la construcción del socialismo.

La presidenta del CNAP, Tania Cardo González, destacó que "Al Galope: Visiones del Caballo de Fuego" más que una exposición, es el testimonio vivo de un puente cultural; no constituye una yuxtaposición de obras, sino una conversación a través del tiempo, aseguró.

Artista Josvany Martínez

Los reconocidos artistas de la plástica Juan Arel Ruiz, Josvany Martínez y José Miguel Pérez se inspiraron en la fuerza de ese animal sagrado, en una mezcla de colores, técnicas pictóricas, líneas y el hilo rojo que unen el arte actual con la tradición china, según el concepto curatorial de Nelson Ramírez de Arellano, director del Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam.

Martínez comentó a la Agencia Cubana de Noticias que se basó en diversos estilos, pasando por el óleo sobre lienzo como técnica predominante, además de la linografía, obras con acrílico donde se afanó en mostrar una simbiosis cultural con grandes influencias del gigante asiático.

En cambio, Ruiz, quien ha sabido llevar a su obra la fauna distintiva de los campos desde su rincón creativo en Cárdenas, comentó que el caballo ha devenido un tema referencial para él por todo lo que significa: fuerza, movimiento, plasticidad, libertad, poesía; un animal que, además de ser utilizado por el hombre para fines prácticos o deportivos, emana mucha espiritualidad.

Artista Juan Arel Ruiz

Bailes y cantos tradicionales chinos y la actuación especial del Coro Nacional, dirigido por Digna Guerra, fueron presenciados, igualmente, por el ministro (ad interim) de Relaciones Exteriores, Gerardo Peñalver Portal, y la viceministra Anayansi Rodríguez Camejo; el titular de Cultura, Alpidio Alonso Grau; la directora de Eventos del Mincult, Lis Cuesta Peraza; y Nereyda López Labrada, directora del teatro anfitrión.

Estuvieron presentes funcionarios diplomáticos y nacionales chinos residentes en Cuba, integrantes de la comunidad y descendientes, y público general.