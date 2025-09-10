La Habana, 10 sep (ACN) Bajo el sello de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem) y la producción musical del guitarrista, cantante, compositor y arreglista Ernesto Blanco, llegará el viernes 12 de septiembre al Salón de Mayo del Pabellón Cuba "Ángel o Demonio", ópera prima del popular presentador, intérprete y actor Tony Lugones.

La presentación tendrá lugar a las 3:00 p. m. en la concurrida sede de la Asociación Hermanos Saíz, escenario propicio para que el público conozca todos los detalles de estos diez temas musicales, recogidos en una propuesta discográfica que, según su autor, espera ser la primera de muchas.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, Lugones confesó cuan feliz está de ver su sueño hecho realidad, y sentir, que a sus 41 años de edad tiene un "bebé" que arropar y ver crecer.

La producción, acotó, recoge muchos temas esenciales y comunes, por ejemplo "Ángel o Demonio", de la autoría de Ronkalunga (Ronaldo Rodríguez), se quiere expresar cómo se puede llegar a ser, inconscientemente, el ángel o el demonio en la vida de una persona.

Durante la entrevista Lugones aprovechó para agradecer a la Egrem y a todos los involucrados en el fonograma, quienes desde el Festival Canchánchara 2024 le tendieron una mano y abrieron sus puertas para hacer posible este disco, del cual se conocerán más detalles en una conferencia de prensa.