Abre al público hoy en Holguín Feria de Artesanía Iberoarte 2025 (+ Fotos)

Holguín, 17 oct (ACN) La Feria Internacional de Artesanía Iberoarte abre sus puertas al público desde hoy en Holguín, con la participación de cerca de un centenar de creadores, entre ellos invitados de Perú y México.

Durante la jornada de apertura, este jueves, fue homenajeado en el recinto ferial Expo Holguín el quehacer artístico de las diseñadoras textiles Elena Pozo, Julia Borrego, Maurice Fonseca y María del Carmen Aguilera, considerándolas pilares de la cultura holguinera.

El evento, que se extenderá hasta el primero de noviembre, reúne participantes de Santiago de Cuba, La Habana, Las Tunas y Holguín con venta de artículos variados de textilería, bisutería y orfebrería, entre otras modalidades artesanales y ofertas culturales.

Durante las palabras inaugurales, a cargo de Eliel Gómez, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el territorio, se enfatizó la importancia de mantener espacios como este pese a las dificultades, promoviendo y defendiendo la labor de creadores y artistas nacionales como objetivo central.

Iberoarte 2025, auspiciada por el Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC), rinde homenaje además a la trayectoria de los artistas y maestros Julia Borrego, Maurice Fonseca, María del Carmen Aguilera, Elena Pozo, Jorge Luis Betancourt, Lauro Echavarría y Julio Méndez.

Parte de los beneficios de este evento, junto a donaciones acopiadas por el FCBC, serán entregados en comunidades vulnerables, así como en casas de niños sin amparo familiar y hogares de ancianos, según informó a la prensa Carmen Hernández, subdirectora comercial de la filial holguinera del FCBC.

Explicó que este evento tiene como objetivos no solo promover las tradiciones, considerado uno de los mayores de su tipo en el país, sino que también posee un fuerte carácter comunitario, acercándose a zonas de la ciudad cabecera y a los municipios de Gibara y Moa.

A la ceremonia inaugural asistieron Joel Queipo Ruíz, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario en la provincia, Manuel Francisco Hernández Aguilera, gobernador de Holguín, entre otras autoridades políticas y de gobierno.

La Feria Internacional de Artesanía Iberoarte es un evento de carácter competitivo, de gran acogida popular, que concede reconocimientos a los participantes, entre ellos el Premio a Mejor Manifestación y el Premio al Mejor Stand.