Visitó Díaz-Canel sitios de interés económico y social en Bayamo

Bayamo, 26 ago (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, visitó hoy sitios de interés económico y social del municipio de Bayamo, cabecera de la provincia de Granma, donde constató cuánto se hace para sostener producciones y servicios pese a la compleja situación del país.

En la Unidad Empresarial de Base complejo parque zoológico Bayamo, el mandatario saludó a niños y adultos y dialogó con su director, Dámaso Benítez Ramos, a quien felicitó por el buen estado de la instalación, instándolo, además, a conservarla y brindar a los visitantes una oferta de calidad.

Sitio emblemático para el esparcimiento del pueblo de la capital y de otros lugares del oriental territorio, el centro está compuesto por un área recreativa infantil, con una variedad de 16 equipos de diversión que habían caído en desuso y fueron reanimados al inicio del actual periodo de verano.

Acompañado por las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Granma, Díaz-Canel también conoció detalles del recinto dedicado al bienestar animal, que alberga actualmente 170 ejemplares de diferentes especies.

Al inicio de su recorrido, el Presidente cubano sostuvo un fluido intercambio con el campesino Víctor Armas Labrada, titular de la finca Media Luna, quien posee unas 133 hectáreas (ha) destinadas mayormente a los cultivos varios, y pertenece a la cooperativa de créditos y servicios Israel Oliva.

Interesado en las estrategias del labriego para producir a pesar de las difíciles condiciones de la economía nacional, supo de sus resultados y de cuánto allí se trabaja en aras de alcanzar las 100 ha de plátano bajo la tecnología de extra-denso.

Armas Labrada explicó que, hasta el momento, solo cuenta con 30 hectáreas, como consecuencia, fundamentalmente, del déficit de combustible y la inestabilidad en el bombeo de agua; mientras la plantación (10 ha) de la variedad Fhia 04, en fomento, deberá aportar en unos meses cerca de 30 mil quintales de plátanos.

Posteriormente, Díaz-Canel visitó la Lechería Bufalina No. 5, de la Unidad Empresarial de Base Ernesto Che Guevara, perteneciente a la Empresa Agropecuaria Bayamo.

La entidad muestra avances significativos en la producción y comercialización de leche y carne a partir de un rebaño de 92 cabezas de ganado bufalino, incluidas 53 hembras, de las cuales 37 han parido y otras 22 están próximas a hacerlo, logrando una producción que ronda los 66 litros de leche diariamente.

En el intercambio, la comitiva conoció que el colectivo de cinco trabajadores percibe salarios mensuales entre los 12 y 15 mil pesos..