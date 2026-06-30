Visita Díaz-Canel el municipio capitalino de Playa

La Habana, 30 jun (ACN) Los municipios, como pequeños países, tienen en sí todas las fuerzas que una sociedad, en grande, posee. Por eso es decisiva la filosofía de lograr que todas esas fuerzas se unan, incluso creen sinergias, y que en la hora actual se conecten con ese espacio conocido como Zona de Defensa.

Es lo que este martes en la tarde decía el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en un encuentro con el Consejo de Defensa del municipio capitalino de Playa: “Recuerden que todas las prioridades tenemos que llevarlas a nivel de Zona de Defensa”.

Lo comentó en el sentido de que las mejores ideas, para implementarse, deben confluir allí donde pueden ser acogidas por todos sus posibles actores, y en un escenario, como el municipio, o incluso espacios más breves, desde donde se verá mejor cuáles son las potencialidades y dificultades desde las cuales trabajar.

Una radiografía a cómo está funcionando Playa tuvo lugar en la jornada que también estuvo presidida por los miembros del Buró Político Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; así como por el primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista en La Habana, Liván Izquierdo Alonso.

Junto a otras autoridades de diversos ámbitos y niveles, se pasó revista a temas tan vitales como los servicios de la electricidad, del agua, y de la recogida de desechos sólidos. Se fue al detalle de cómo están funcionando. Y se dedicó tiempo de reflexión a tareas de prioridad como la producción de alimentos; la restauración de áreas para el deporte, la cultura y la recreación en sentido general; y la necesaria atención, con esmero y buen gusto, a lugares y avenidas que son emblemáticos.

El Presidente Díaz-Canel hizo numerosas preguntas sobre problemas y posibles soluciones; sobre número y naturaleza de actores económicos; sobre cantidad de personas vulnerables, y sobre cómo esa fuerza tan valiosa que es la juventud se puede sumar a las misiones más relevantes.

Playa es hermoso, como comentó a los periodistas Lisara Liliam Corona Oliveros, Primera Secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista en el territorio. Ella habló de magia, de necesidad, de sentido de la urgencia ante las tareas que Cuba, y cada uno de sus municipios, tienen por delante; y, por eso, también habló sobre “una alta responsabilidad” para con el municipio.

Para Lisara resulta cardinal propiciar los encuentros, canalizar las propuestas que tienen todos los actores económicos, no importa si son estatales o no estatales, porque, en su entender, todos los que tienen voluntad de aportar, de defender a la Patria, son necesarios y valiosos.

“El municipio tiene que servir como esa puerta que facilita”, reflexionó Lisara; y recordó a los reporteros una verdad que es crucial para el trabajo político: ningún territorio es igual a otro; cada uno tiene sus propias fortalezas y particularidades.

“Tenemos muchas personas con deseo de aportar”, afirmó la dirigente partidista, quien además hizo énfasis en la necesidad de poder determinar dónde hace más falta desplegar un trabajo con miras a resolver un problema.

Ella reconoció que no están haciendo las cosas en solitario sino también con la ayuda de ministerios como el de Relaciones Exteriores, y el del Turismo, así como con otras entidades que se han sumado para mapear la vida del municipio. Y de los jóvenes también habló, porque actualmente, a través de la Red Juvenil Comunitaria, están sumando una fuerza cuyo impacto tiene lugar, sobre todo, en lo que acontece socialmente.

De participación popular y disciplina ciudadana, de preservar lo que se levanta habló también Lisara, quien compartió su convicción de que “sí podemos lograrlo en Playa. Y eso depende de todos”, de quienes toman decisiones, y de la ciudadanía.

La fuerza de los nuevos

Estudiante de Derecho y coordinador de la Red Juvenil Comunitaria en el municipio de Playa, Luis Yoel González Méndez vive inmerso en múltiples propósitos que tienen que ver con la vida en el ámbito comunitario.

Una vez concluido el encuentro con la dirección del país, este lunes en la tarde, Luis Yoel compartió algunas ideas con el equipo de prensa de la Presidencia de la República: primero, hizo referencia al sentido de la Red, cuyo fin es acercar a los jóvenes a las necesidades más apremiantes de las comunidades a las cuales ellos pertenecen; y eso, con el propósito de transformar para bien.

El joven mencionó tareas concretas del momento: atención a los combatientes, a esos que tanto han hecho por la Revolución; extender ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad -y en este punto mencionó a los ancianos que necesitan cobrar una pensión-; conferir vitalidad a actividades culturales; y en sentido general, desvelarse porque la vida fluya mejor en un municipio que tiene mucho por ganar si logra la complicidad de todos sus buenos hijos.