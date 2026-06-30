Acoge Cuba de regreso en la patria a colaboradores en Guatemala

La Habana, 30 jun (ACN) Con la honra y la bandera en alto por el deber cumplido fueron recibidos hoy, a su llegada por el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, 26 colaboradores cubanos que prestaban servicios en Guatemala.

Tania Margarita Cruz Hernández, viceministra primera de Salud Pública, destacó en el acto de bienvenida el impacto tangible que deja la cooperación médica cubana en el país centroamericano por más de 27 años, que ha contado con la participación de más de 11 mil 327 profesionales de la salud, y con sus respectiva huella en el mejoramiento del sistema de salud guatemalteco.

Cruz Hernández lamentó que la decisión unilateral del Gobierno de Guatemala privará a los más desprotegidos al derecho a la salud y la vida, a la vez que ratificó el compromiso inquebrantable de la mayor de las Antillas con el pueblo guatemalteco, afirmando que siempre podrá contar con el apoyo firme y desinteresado de Cuba.

La representante del sector transmitió a los colaboradores el abrazo y reconocimiento por parte del ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, de la máxima dirección del país y del pueblo que los recibe de regreso en la patria.

El doctor camagüeyano Edy Jorge Soria Poll, a nombre de sus compañeros, resaltó que detrás de cada bata blanca hay una historia invaluable de humanismo, amor y entrega que traspasa fronteras.

Señaló en la concreción del deber cumplido un nuevo capítulo en la obra colectiva de miles que han llevado la salud como bandera a cada rincón y pertenece a todos los colaboradores que acompañaron a ese pueblo.

Al acto de recibimiento acudieron Arelis Marrero Guerrero, vicejefa del Departamento de Atención al Sector Social del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y José Carlos Rodríguez Ruiz, subdirector general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras autoridades de Salud Pública y de la colaboración médica.