La Red Juvenil Comunitaria, estratégica para la Revolución

La Habana, 30 jun (ACN) “Vivimos momentos excepcionales en el país, y estar a la altura de estos tiempos nos hace crecer como revolucionarios”, afirmó el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en un encuentro con dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas, celebrado en el Palacio de la Revolución, que dio seguimiento a la implementación de los proyectos de la Red Juvenil Comunitaria, tras dos meses de creado.

Acompañado por el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, durante este nuevo intercambio participaron también líderes estudiantiles, representantes de la UJC en La Habana, y coordinadores municipales de la red y de Consejos Populares.

Díaz-Canel reiteró la necesidad de sistematizar la atención a desvinculados al estudio y al trabajo, y a personas con las mayores vulnerabilidades, no solo para contribuir a resolver problemas sino también para involucrarlas en las soluciones.

El Jefe de Estado propuso aprovechar las potencialidades de personas que hoy, por la situación del país, se encuentran interruptas laboralmente en aras de conformar brigadas de trabajadores en varios oficios, como estructuras que permitan atender necesidades de la población.

“No podemos ver la Red Juvenil Comunitaria como una tarea, porque los tiempos que vivimos son excepcionales”, comentó el Primer Secretario del Comité Central del Partido.

Añadió “que cuando nosotros alcancemos la victoria y salgamos de este momento de asfixia a que nos han sometido, tendremos para la vida la satisfacción de que fuimos las generaciones que salvamos la Revolución”.

El Jefe de Estado recordó que hemos estado admirando la historia de nuestro país y la trayectoria de nuestros antecesores, sin embargo expresó que la etapa actual también es desafiante porque la presión a que hemos sido sometidos todos los días es inmensa, con elementos de guerra psicológica, intimidación y amenaza de agresión.

“Lo que hacen ustedes es estratégico para la Revolución, porque ustedes son la continuidad”, acotó.

Avanzar y consolidar el trabajo de la red comunitaria

Conscientes del papel de la nueva generación para avanzar en la implementación de los siete proyectos que forman parte de la Red Juvenil Comunitaria, la primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, Meivys Estévez, mostró en cifras los resultados de este movimiento que busca transformar, innovar y crear.

Relató las experiencias en la atención a personas vulnerables, entre ellos más de 4 000 ancianos, la incorporación de 9 000 jóvenes al estudio o al trabajo a través del desarrollo de las ferias de empleo, la atención a más de 2 000 embarazadas, la participación en acciones de recreación en los barrios, y la articulación con la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana de cada localidad y los Consejos de Defensa, entre otros frentes.

Dijo que el tránsito por estos dos meses de trabajo conduce a fortalecer la preparación de los dirigentes juveniles para adquirir más herramientas con vistas a articular eficientemente el trabajo con los organismos, y contribuyan a alcanzar acciones que impacten en la localidad y permitan formar a actores comunitarios para sistematizar la labor de la red.

En el camino de medir los impactos en la implementación de los proyectos de la Red Juvenil Comunitaria, la máxima dirigente de la UJC en el país reconoció avances en el completamiento de los coordinadores en los municipios, aunque consideró que en algunos Consejos Populares no se ha avanzado aún lo suficiente, los mejores resultados están donde existe mejor vinculación con los factores de los Consejos Populares.

El miembro del Buró Político Roberto Morales Ojeda consideró, entretanto, que necesitamos definir qué se logró con cada visita al barrio, qué es lo diferente y cómo se cumple la responsabilidad institucional.

Desde que se presentó la propuesta de la red juvenil comunitaria, en abril pasado, el objetivo ha sido el de articular todos los proyectos que la componen, teniendo en cuenta las particularidades de cada municipio, involucrando a sus habitantes en la solución de problemas, no solo en actividades de una jornada, sino sistemáticamente.

Desde la experiencia de la capital del país, Dahniz Díaz Pereira, primer secretario del Comité Provincial de la UJC en La Habana, dijo que la presencia de los jóvenes en los barrios debe dejar huellas, y no solo puede ser labor de un solo día.

“Lo importante es que los jóvenes que participen, y se involucren en dinámicas del territorio”.