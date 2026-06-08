Vilma y Raúl: una historia de amor en las montañas del Segundo Frente (+Fotos)

Santiago de Cuba, 8 jun (ACN) El amor entre Vilma Espín Guillois y el General de Ejército Raúl Castro Ruz nació en medio de la lucha guerrillera, entre responsabilidades militares, sueños compartidos y el compromiso común con la causa revolucionaria, una historia que permanece viva en los espacios del actual Complejo Histórico Militar Segundo Frente Oriental Frank País.

Migdalis García, directora del Museo Central, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que el noviazgo entre ambos comenzó de manera sencilla y espontánea el 8 de noviembre de 1958, así lo narró Vilma:

«Un día, entró a mi cuarto, en la comandancia del Segundo Frente. Recuerdo que conversamos sobre un cargamento de armas y ropas que habíamos recibido. De pronto, recostó su cabeza a mi hombro, yo, extrañada, indagué:

—¿Qué pasa?

—Nosotros estamos enamorados —dijo.

—¿Y tú cómo lo sabes?

—¡Ah! Pero, ¿tú no lo sabes?

—Yo, no... nos reímos; conversamos y desde entonces comenzó el noviazgo».

García señaló que ese diálogo refleja la dimensión humana de dos jóvenes revolucionarios que, en medio de la guerra, encontraron espacio para el amor.

Muy cerca de la vivienda donde ocurrió ese episodio se encontraba la oficina personal del entonces Comandante Raúl; allí estaban su buró, el cuño, la presilladora y el teléfono desde donde dirigía asuntos militares y administrativos del territorio bajo su mando, además de redactar disposiciones y tomar decisiones vinculadas al desarrollo del Segundo Frente.

Según explicó, en aquellos años regía un estricto código de ética rebelde que Raúl respetó y defendió siempre con el ejemplo, consciente de la responsabilidad que tenía sobre los combatientes bajo su mando.

Fiel a esos principios, Raúl reunió a jefes de columnas, compañías y miembros de la comandancia para informarles personalmente sobre su relación con la Heroína de la Sierra y el Llano, manifestó la especialista.

Entre las historias conservadas por la museóloga, sobresale la de un autorretrato realizado por Vilma el 11 de noviembre de 1958, cuando Raúl partió hacia una peligrosa misión en la zona de Bayate y ella no pudo acompañarlo debido a los riesgos de la operación.

La joven revolucionaria, comentó, dibujó entonces su rostro de perfil y escribió una dedicatoria que ha trascendido como testimonio de aquel amor naciente: "Para Raúl. Espero que estemos siempre juntos y no sea necesario que cuando quieras verme apeles a esta foto ¿verdad? Te quiere tu Vilma".

Por eso nosotros, los museólogos, decimos que en esa casa conversaron, tejieron sueños para el futuro y sintieron crecer su amor, afirmó.

García recordó igualmente que, tras el triunfo revolucionario, ambos contrajeron matrimonio el 26 de enero de 1959 y el General de Ejército consideró ese acto como lo mejor y más lindo que hizo en su vida, y ambos lo definieron como una "boda rebelde".

Para la especialista la historia compartida por Vilma y Raúl trasciende la dimensión personal, pues se enamoraron, hicieron una Revolución, construyeron una vida juntos y lucharon por lo que hoy disfrutan los cubanos; es un amor eterno que forma parte también de la memoria de la nación.

Describió al General de Ejército como un ser humano excepcional, profundamente comprometido con sus responsabilidades como jefe guerrillero, pero también caracterizado por una notable sensibilidad humana.

Los espacios conservados en el Complejo Histórico Militar Segundo Frente Oriental Frank País permiten acercarse no solo a los acontecimientos militares de la etapa insurreccional, sino también a una dimensión profundamente humana de quienes protagonizaron aquella gesta.

A más de seis décadas de aquellos acontecimientos, la vivienda donde comenzó el noviazgo continúa siendo uno de los espacios más visitados de esa institución montañosa, testimonio de una historia donde el amor y la Revolución caminaron de la mano.