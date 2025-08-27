Viabilizan abasto a municipios de Holguín afectados por la sequía

Holguín, 27 ago (ACN) La instalación de grupos electrógenos y la reparación de motores y bombas destacan entre las acciones dirigidas a mejorar el abasto de agua a los municipios holguineros de Rafael Freyre, Báguano, Banes, Frank País y Calixto García, los más afectados por la sequía.

Juan Mario Echavarría Hernández, delegado territorial de Recursos Hidráulicos, puntualizó a la ACN que las principales afectaciones se deben al bajo volumen de los embalses y a la inestabilidad de la generación eléctrica, que requiere alrededor de 36 horas de suministro continuo de energía para garantizar la estabilidad de los sistemas.

Destacó que la Empresa Eléctrica y otras entidades adoptaron medidas encaminadas al abastecimiento de los grupos electrógenos y la protección de las subestaciones y rebombeos principales.

Además, señaló que se acelera la solución de averías en bombas, causadas por la obsolescencia tecnológica, y que se recuperaron componentes mediante la aplicación de la ciencia y la innovación a través de la adaptación de diseños a los recursos y condiciones locales.

El directivo añadió que en el último trimestre del año se prevé la importación de equipos para mejorar la eficiencia de los trasvases y las condiciones de explotación del agua embalsada durante el período seco.

Comentó que a la estrategia se suma un sistema de suministro mediante pipas, impulsado por los gobiernos municipales, que pretende mejorar la situación ante ciclos superiores a los 100 días e incluye a la ciudad de Holguín.

Informó que las presas la provincia alcanzan un 65 por ciento de su capacidad y que el territorio enfrenta uno de los períodos más secos de la última década, con la situación más crítica en Cacoyugüin, Gibara y Güirabo, de las cuales depende el servicio a la ciudad de Holguín.

Actualmente, más de 60 comunidades sufren la intensa sequía, que afecta a más de 400 mil habitantes, situación que se agrava por la falta de fluido eléctrico y las conexiones ilegales para la explotación agrícola.