Vamos a discutir fuerte y vamos a marchar juntos (XI)

La Habana, 6 feb (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, ponderó a los plenos de la organización política, como espacios de debate y de construcción de consenso.

Y en esa construcción de consenso es en la que creo que está la potencialidad de poder, esas cosas que hemos reiterado, convertirlas de verdad en resultados, aseguró el jefe de Estado en su comparecencia especial ante la prensa, que la Agencia Cubana de Noticias transmite íntegramente en varios despachos:

Sobre todo, porque ahora hay una variable nueva o una variable con más peso en la ecuación de la vida de los cubanos y las cubanas, que es la urgencia del momento, y que no podemos perder tiempo y que hay cosas que las hacemos ya o ya. Creo que eso también ha alentado el pensamiento, ha alentado la promoción y la comprensión de un grupo de ideas.

Los plenos provinciales nos dieron una primera confirmación de eso. Lo que presentaron como estrategia para este año en sus programas y en sus planes las provincias ha sido muy superior a todo lo que habíamos abordado, incluso en la concepción del Plan Nacional. Se ve que hay una voluntad no solo de resistir, sino también de crear y de superar, y que hay muchas cosas que se empiezan a generalizar también.

Creo que eso tiene que ver también con que hemos estado discutiendo cosas muy complejas en situaciones muy adversas, y donde había ideas que ahora uno puede decir: Bueno, ¿por qué ahora sí van a salir? Porque necesitaban madurar, había que creer en esas cosas, la gente tenía que ver espacios, escenarios donde se materializaban con éxito muchas de esas ideas. También porque hay personas, a veces, y lo digo con un alarde de sabiduría, que te dan una noción donde abarcan solo una variable de esa compleja ecuación de la vida de las cubanas y los cubanos, y puede ser, incluso, una idea brillante. Todas esas ideas las seguimos y las tenemos en cuenta; pero es que aquí todas las variables están correlacionadas, todas las variables forman parte de una ecuación, de una ecuación muy compleja, ¡de una ecuación muy compleja! Entonces, ahí es donde uno ve que demoran cosas en lograrse.

Y partimos entonces del aporte que hizo el XI Pleno del Comité Central del Partido. Creo que fue un Pleno desgarrador que abrió las venas en la discusión sobre los temas fundamentales, sobre las insatisfacciones; con una visión hacia la emergencia, con una visión hacia cómo damos respuestas a la población en el menor tiempo posible. Pero que también dio luces, también compartió, yo diría, conceptos para la labor ideológica, conceptos para enfrentar la batalla económica, prioridades y, sobre todo, una construcción de entre todas las cosas que nos hemos propuesto en este Programa de Gobierno siempre ando con él, discutiendo y chequeando que llevamos a una consulta popular y que ahora va a tener una versión robustecida y ampliada a partir del aporte de esa consulta popular, de todas estas cosas, cuáles son las transformaciones fundamentales que hoy nos definen que tenemos que hacer en el Modelo Económico y Social para avanzar más rápidamente. De eso les voy a hablar para contestar las dos preguntas que me hacías.

En una circunstancia como esta, donde por un lado nos quieren aplicar la asfixia económica y por otro lado está la posibilidad de una agresión militar, qué hemos definido como prioridades:

Primero, tenemos que elevar el funcionamiento del Partido, del Gobierno, del Estado, de las instituciones, de las instituciones armadas, de las organizaciones de masas, de las organizaciones sociales y de todo el sistema del país.

Para defendernos de la agresión y prepararnos para un intento de agresión, lo que les comenté cuando me hacían la pregunta sobre la defensa, del plan para elevar la disposición y preparación para la defensa en interés de la Guerra de todo el pueblo, por parte de toda nuestra población.

Un plan de movilización política: cómo constantemente nos manifestamos, cómo constantemente discutimos, debatimos, compartimos, proponemos. Creo que un punto importante en ese plan de movilización política fueron las honras fúnebres y el homenaje que hicimos a los compañeros caídos en Venezuela.

El primer pueblo del mundo que salió el 3 de enero a manifestarse masivamente, repudiando, fue el pueblo cubano. Recuerden que fue en la madrugada del 3 de enero, a las ocho de la mañana estábamos convocando al pueblo para las diez de la mañana en la Tribuna Antimperialista, y cuando llegamos a la Tribuna a las nueve y media estaba completamente llena. Tuvimos que esperar para empezar el acto de denuncia, porque no había dado tiempo a montar todavía el acto y la gente estaba ahí, y así estaban en todas las provincias; y después hubo una sucesión de actos y de expresiones del pueblo en todas las provincias, en todos los municipios.

Y el acto cuando ya llegaron los restos, la Marcha del Pueblo Combatiente, la manera en que participó el pueblo y la manera en que el pueblo acudió en cada uno de los lugares creo que ese fue un punto cimero de esa movilización política, que hay que continuarla haciendo, en lo que tiene que ver con Cuba y en lo que tiene que ver con la defensa de Venezuela, lo que tiene que ver con la defensa de Maduro y de su esposa, lo que tiene que ver con la integración, lo que tenemos que denunciar de los desmanes que comete el imperio contra el mundo.

Está también, como respuesta económica, cómo en el menor tiempo posible implementamos los elementos fundamentales, las transformaciones fundamentales que están contenidas en el Programa de Gobierno para resolver los problemas estructurales de la economía y potenciarla.

El Plan energético actualizado del que hemos hablado en dos momentos, desde el punto de vista de la electricidad, desde el punto de vista del combustible.

La articulación internacional que estamos promoviendo entre las fuerzas de izquierda, los movimientos sociales, porque entre todos tenemos que articularnos para denunciar, para encontrar respuestas, para combatir esta ofensiva imperialista.

Y está, y es una de las cosas en las que a veces tenemos más insatisfacción, la manera en que tenemos que desarrollar la comunicación política, la comunicación social, la comunicación institucional que tiene que responder a una comunicación de tiempo de guerra, a una comunicación de crisis, a una comunicación que enfrente esa ofensiva mediática imperial que está intoxicando todos los espacios comunicacionales en el mundo, que está tratando de asesinar reputaciones de pueblos, de dirigentes, de líderes, de personas, que está tratando de tirar una cortina de humo alrededor de lo que está pasando, que trata de justificar todo lo que se propone el imperio.

Recuérdese que no se habla de un secuestro de un presidente, se habla de una captura. Todo es ambiguo. O “extracción, que, además, es un término repudiable. ¿Quién te da derecho a extraer al presidente de un país para llevártelo para otro? Llena de mentiras, de calumnias, de odio, que promueve fracturas, que promueve confusión, que no es decente, es vulgar, ¡es vulgar!

Asociado a esas prioridades, entonces un grupo de conceptos, sobre todo para la labor del Partido, lo que me pedían: cómo perfeccionar la labor del Partido. Un primer concepto, que es básico, y aunque lo repetimos, pero es necesario, es la unidad, es la que nos da la fuerza. Y en el Pleno yo hice algunas acotaciones, primero, partiendo de los conceptos sobre la unidad y los llamados que han desarrollado en diferentes momentos de la Revolución el Comandante en Jefe y el General de Ejército, pero planteándonos también dos elementos esenciales o componentes esenciales de la unidad: Vamos a discutir fuerte y vamos a marchar juntos.

Discutir para perfeccionar, ser crítico, debatir, aportar. Eso no divide, eso une, sobre todo si después, a partir de esas reflexiones, de esos aportes de discusión, marchamos juntos, defendemos todo juntos. Ahora, cuando hay desidia, cuando alguien se calla lo que piensa, cuando alguien no es honesto o no es sincero, eso sí crea fragmentaciones en la unidad.

El otro elemento de la unidad es participar. Cuando todos participamos, cuando todos compartimos, cuando todos luchamos, cuando todos logramos resultados y victorias hay más identidad, hay más compromiso, hay más autoestima y hay más fuerza en todo lo que hacemos.

Está la vinculación con la población. Hay que estar trabajando, siempre les digo a los compañeros en el trabajo del Partido: el mejor tiempo que uno aprovecha es el que uno está con las personas, con los colectivos en los escenarios donde se están produciendo los principales hechos ideológicos, económicos o sociales. Porque estando más tiempo en la base o en el vínculo directo, cuando tú vas entonces a las reuniones donde se toman decisiones, vas con la visión y el conocimiento de lo que está pasando ahí, de las trabas, de los problemas, de las aspiraciones, de los criterios de la gente. Entonces, cuando vas a aportar a la decisión, la decisión va a ser más realista, va a estar más pegada a las necesidades y a las aspiraciones, y eso tenemos que cultivarlo.

Cuando hablamos de vinculación, que muchas veces la gente confunde con visita y la vinculación no es solo la visita, es para transformar, es para actuar; no es para “marcar tarjeta”, como se dice vulgarmente. No es que yo pueda decir fui a todos los municipios del país; sí, fuiste a todos los municipios del país y qué pasó en cada municipio cuando fuiste, qué logré ayudar a potenciar, qué expliqué, qué argumenté, qué esclarecí o qué idea me llevé como aportadora para poder multiplicarla. Ese es otro elemento que se trabajó en el XI Pleno y que hemos discutido para que se concrete también en las estrategias provinciales y en las estrategias municipales.

La democracia en el Partido, y el General de Ejército Raúl varias veces ha hablado de eso. Si por razones históricas somos el único Partido que está reconocido constitucionalmente, nosotros no somos solo el Partido de los militantes comunistas de Cuba, somos el Partido de la nación cubana. Entonces, yo digo que el momento más natural del trabajo del Partido que es la reunión de la organización de base, no puede ser solo una reunión de militantes, hay que convocar a jóvenes, hay que convocar a trabajadores no militantes para que aporten también, para que discutan en conjunto con nosotros los problemas, para que nos apoyen en soluciones.

En la historia de la Revolución eso lo sabemos hacer muy bien y defender muy bien para las grandes cosas. Un tema tan complicado como era aprobar el Código de las Familias, por los prejuicios que había por la diversidad de opinión, lo llevamos a dos ejercicios democráticos de participación popular: una consulta popular y un referendo. Así lo hicimos con la Constitución. Así lo hicimos ahora, en consulta popular enriquecer el Programa de Gobierno para la economía. Pero en lo cotidiano, en lo que hay que hacer cotidiano, a veces, no hacemos eso, y no lo logramos.

La participación y el control popular. Todo tiene que tener una salida de participación, todo lo que nos propongamos hacer tenemos que apoyarlo con el trabajo y la participación de todos y, en particular, de los jóvenes. Y como parte de esa participación popular tiene que estar el ejercicio de control popular por parte de la población en todas las cosas que hacemos. Eso pasa también por el control y la rendición de cuentas.

Ustedes saben que yo siempre he defendido tres pilares para el trabajo del Partido y del Gobierno, que son la comunicación política, social e institucional; la transformación digital y la aplicación de la inteligencia artificial en todos nuestros procesos, y la ciencia y la innovación para buscar desde un enfoque de la ciencia las soluciones a los problemas que tenemos.

Los problemas son tan complejos, primero, que no se pueden resolver con una sola alternativa, y Fidel siempre nos enseñó que había que trabajar con muchas alternativas un mismo problema. La ciencia nos brinda soluciones y cuando las aplicamos y logramos los resultados están en la innovación. Esa es otra de las cosas que tenemos que potenciar.

El enfrentamiento a la corrupción es importantísimo para apoyar todos los procesos.