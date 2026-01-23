Validan en Villa Clara suplemento alimenticio para aves (+ Fotos)

Santa Clara, 23 ene (ACN) El suplemento mineral Corrector Avícola Para Gallinas Ponedoras, desarrollado por la empresa villaclareña Geominera del Centro, de conjunto con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, muestra resultados favorables en su fase de experimentación, próxima a concluir en los últimos días de enero de 2026.

Jorge Antonio Hernández Pavón, director de Geominera del Centro, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que los resultados preliminares del ensayo, iniciado en diciembre de 2025, permiten observar un aumento en la producción de huevos con cáscara significativamente más resistente, que reduce las pérdidas por rotura, y una mejora general en la salud de las aves.

El producto, que busca sustituir importaciones y fortalecer la avicultura cubana, expresó, se somete a prueba en el proyecto de desarrollo granja ponedora Patio Titi del productor santaclareño Noel Morales Rodríguez, seleccionada por su alta especialización y experiencia avalada durante más de 30 años de trabajo con aves.

Hasta la fecha, informó el directivo, se han producido 2,5 toneladas de este corrector, el que, de certificar su uso, se integraría a la línea de preparados alimenticios para animales bajo la marca comercial Lucero, de Geominera del Centro, y que ya cuenta con un Suplemento para Rumiantes, comercializado desde 2023, y una Mezcla Mineral para Cerdos, disponible desde 2024, ambos registrados como alimento animal en Cuba.

Según Jaime Martínez Vergel, médico veterinario en la granja ponedora, el protocolo científico compara cuatro grupos: uno de control, otro que recibe el corrector en la mañana, uno que lo recibe en la tarde y un cuarto con suplemento importado.

El especialista precisó que el grupo que recibe el producto nacional en horario vespertino presenta el mejor desempeño, con una tasa de postura superior al 75 por ciento y una óptima asimilación del calcio para la formación del cascarón.

Añadió que se aplica en aves de la raza White Leghorn L33, que se encuentran en su pico máximo, lo que exige un elevado aporte mineral, mientras subrayó que los hallazgos coinciden con la literatura técnica internacional, que recomienda la suplementación en la tarde para una mejor movilización del calcio durante la noche, cuando se genera la cáscara.

Noel Morales Rodríguez, alias Titi, productor líder de la granja, resaltó las ventajas estratégicas del corrector, pues en su patio, que produce unos 52 cartones de huevos diarios, ya se aprecian unidades de tamaño ideal, con más de 48 gramos de peso, y una cobertura de gran firmeza.

Asimismo, enfatizó que al ser un fabricado cubano se evitan trámites de importación y se adquiere en moneda nacional, lo que beneficia la autonomía productiva.

Esta granja especializada posee actualmente tres mil aves, de ellas, 800 reproductoras y dos mil pollitas en desarrollo, bajo un sistema de ciclo cerrado que asegura la reposición, a través de la inseminación artificial y la creación autodidacta de cámaras de incubación y nacimiento.

Hoy Patio Titi augura un mejor escenario para continuar cumpliendo con su compromiso comunitario, que incluye la donación semanal de toda la producción correspondiente a un día (cada jueves) para casas de niños sin amparo familiar, salas de oncología pediátrica, hogares maternos y de ancianos, iniciativa que evidencia cómo conectar la innovación científica y el beneficio social en el marco de la agricultura cubana.