Trabajan eléctricos por restablecer servicio en Santa Clara 

Santa Clara, 25 ago (ACN) Brigadas de las empresas eléctricas de Villa Clara y Sancti Spíritus intensifican las labores para restablecer el servicio en viviendas y barrios de la provincia villaclareña, afectados por múltiples averías tras la tormenta de este fin de semana.

Según Yadier Ruiz, director del Despacho de Carga en el centro del país, aún restan intervenciones significativas. “Tenemos pendiente el circuito primario 153 en la zona del Arco Iris y alrededor de 160 averías secundarias y de servicio, 110 de ellas en Santa Clara”, precisó.

El funcionario añadió que se gestiona con la Unión Eléctrica la reposición de siete transformadores residenciales quemados y otros 14 dañados por las intensas lluvias y fuertes vientos, cuya inspección aún está pendiente.

La tormenta del sábado provocó daños en circuitos primarios cercanos a la subestación Santa Clara Industrial, infraestructura clave para el suministro eléctrico de más del 40 por ciento (%) del municipio cabecera, así como en áreas de Placetas y Camajuaní.

Según se conoció, la magnitud de las afectaciones requirió un esfuerzo coordinado para garantizar la pronta normalización del servicio a la población que todavía presenta averías después transcurridas más de 48 horas.

Recorrieron las zonas más impactadas, las principales autoridades del municipio de Santa Clara, encabezadas por Dilky Ponce Expósito, primera secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba y técnicos especializados.

Afirmó la dirigente partidista durante el recorrido que la situación es compleja y su constataron afectaciones en varias viviendas, lamentablemente hubo un derrumbe total que fue atendido por la comisión municipal.

Estamos priorizando la atención a las familias afectadas y trabajando sin descanso para restablecer el servicio eléctrico lo antes posible, acotó.