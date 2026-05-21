Trabajadores de la ACN rechazan acusaciones contra Raúl

La Habana, 21 may (ACN) Los trabajadores de la Agencia Cubana de Noticias (ACN) expresaron hoy su respaldo a la Declaración del Gobierno Revolucionario que condenó en los términos más enérgicos la acusación presentada este 20 de mayo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el líder de la Revolución cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Durante la jornada conmemorativa por los 52 años de la organización mediática, el colectivo recorrió este jueves el Centro Fidel Castro Ruz, lugar donde rechazaron las últimas acciones de la escalada agresiva del gobierno de Estados Unidos.

Norland Rosendo, director general de la ACN, sostuvo que la propuesta de enjuiciar a Raúl por su supuesta responsabilidad en el derribo, sobre aguas jurisdiccionales cubanas, de las avionetas del grupo terrorista Hermanos al Rescate en 1996, resulta una maniobra política que no tiene ningún asidero jurídico.

Para los cubanos Fidel y Raúl son símbolos de la Revolución, más allá de la hermandad familiar que los une, subrayó el directivo, quien ponderó que las plataformas de la ACN siempre estarán dispuestas para contar la verdad y desmontar las narrativas que pretenden tergiversar la historia.

Comentó que en agosto venidero se cumplen también 20 años del canal televisivo Señal ACN, una idea de Fidel que se ha convertido en una plataforma para comunicar al mundo la realidad de la isla.

Además de visitar el Centro Fidel Castro Ruz, fue efectuado el acto de entrega de los premios por la Obra de la Vida y del Año 2025 en la Agencia, otorgados a los periodistas Carlos González Rego y José Manuel Lapeira Casas, respectivamente.

La ACN, nacida el 21 de mayo de 1974 con el nombre de Agencia de Información Nacional (AIN), renueva su proyección como multiplataforma, encargada de proveer de contenidos informativos al resto del sistema de medios públicos cubanos y ofrece otros servicios de comunicación para el sector empresarial.

Con una amplia red de corresponsalías en todo el país, la agencia ha consolidado su prestigio con cuatro premios a la innovación periodística, otorgados por la Unión de Periodistas de Cuba.