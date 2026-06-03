Termoeléctrica Guiteras eleva potencia tras nueva sincronización 

Matanzas, 3 jun (ACN) La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, mayor y más eficiente bloque unitario en Cuba, eleva potencia tras su sincronización, a las 9:33 de esta mañana, con el sistema electroenergético nacional (SEN), informó desde la propia industria Jorge Gómez, director de Producción.

Según explicó Gómez a la Agencia Cubana de Noticias la unidad, que ya ejecutó el importante procedimiento de cambio de configuración eléctrica, entrega actualmente unos 80 megawatts (MW) al SEN y pudiera escalar hasta los 200 MW al filo del próximo mediodía, en un proceso que todavía demanda máximo rigor técnico y el cual no está exento de riesgos.

No obstante, el especialista destacó el positivo resultado de las pruebas de control, desarrolladas la noche última, como antesala al arranque y puesta en marcha de la mole de hierro, que acumula poco más de 38 años de explotación y más de 15 sin el ansiado mantenimiento general que pueda devolver mayores garantías de estabilidad y potencia de generación.

En la Antonio Guiteras, fuera del SEN desde la noche del viernes anterior, brigadas de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas, de los distritos de Santa Cruz y La Habana, de conjunto con los trabajadores de la propia planta trabajaron en función de reparar el elemento dañado, localizado en el economizador y, al propio tiempo, concretar otras tareas que se enmarcaban en el período.

Como resultado de las actividades principales se revisaron 544 cordones de soldadura, de los cuales se repararon 172 y se midió el espesor en más de 850 puntos, que resultó en la necesidad de cambiar 5 de ellos (mochetas), resaltó la propia Termoeléctrica en su perfil institucional de la red social Facebook.

Reconocida como punta de lanza en la generación térmica en la mayor de las Antillas, la CTE Antonio Guiteras acumula en este año 12 salidas del SEN, la mitad por fallas originadas en caldera, para un total de 293 horas desconectada de la red nacional.

Ubicada en el occidente del país, donde se concentran las mayores cargas eléctricas, la Central también destaca entre sus homólogas por consumir crudo nacional por oleoducto, sin necesidad de gastos por concepto de transportación, entre otras ventajas.