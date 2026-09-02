Suma Holguín viviendas fabricadas con contenedores marítimos

Holguín, 2 sep (ACN) La Fábrica de Combinadas Cañeras 60 Aniversario de la Revolución de Octubre (KTP) contribuye a la fabricación de viviendas con contenedores marítimos para reducir el déficit habitacional en el territorio.

Dania Betancourt Peña, directora de negocios de KTP, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que las casas se cubren con techo de zinc y su interior se reviste con materiales aislantes de altas temperaturas; además, la terminación incluye pintura anticorrosiva, cocina enchapada y otras condiciones que mejoran la habitabilidad.

Los módulos habitacionales se destinan a personas con viviendas afectadas o en situación de vulnerabilidad en el territorio provincial, estrategia que se concretó con la entrega de unidades en el barrio Piedra Blanca de la ciudad cabecera.

María de los Ángeles Mora Alméciga, especialista de la entidad, señaló que la fábrica asume el proyecto como parte de su reconversión tecnológica, pues la industria fue concebida originalmente para fabricar combinadas cañeras destinadas a la producción azucarera.

La fábrica ejecuta anclajes para las bases de hormigón de los módulos en una comunidad prevista para decenas de estas unidades, concebidas como modelos urbanos más sostenibles y como alternativa a la escasez de materiales y los altos costos de la edificación tradicional.

KTP, perteneciente a la rama sideromecánica, transita hacia un nuevo perfil productivo y estrecha encadenamientos y vínculos con otras entidades de la economía holguinera.