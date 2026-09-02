Silvio Rodríguez: ¡Gracias Barcelona!

La Habana, 2 sep (ACN) ¡Gracias Barcelona! Publicó Silvio Rodríguez hace apenas un par de horas en su sitio oficial Zurrón del Aprendiz, luego del éxito total de su primer concierto, este miércoles en el Liceu de la ciudad capital de Cataluña, al que acudieron miles de personas, luego de un lustro sin llegar a aquellos escenarios.

A pesar de que algunos extremistas trataron de boicotear la presentación del fundador de la Nueva Trova cubana, los amantes de la obra de Silvio acudieron a disfrutar de un concierto que comenzó con la antológica Historia de las Sillas y continuó con temas tan conocidos como Alas de Colibrí, Sueño con serpientes, Quién fuera, Escaramujo, Pequeña serenata diurna, Canción de elegido, ¿A dónde van? y Ojalá, entre otras más recientes incluidas en su amplio repertorio.

Numerosos medios de prensa de España, Europa y América Latina dan cuenta hoy del inicio de la gira del trovador por la Península Ibérica que se extenderá hasta el cuatro de octubre venidero y que lo llevará a siete ciudades más, además de Barcelona, donde las canciones, el amor y la esperanza pudieron más que el egoísmo y el fundamentalismo de los que odian a Cuba.

En el mes de mayo último, en su propio sitio oficial y en sus redes sociales el autor de Unicornio invitaba a los españoles a compartir su gira y anunciaba que subiría a los escenarios de Zaragoza, Bilbao, Valencia, Coruña, Sevilla, y Murcia para concluir en Madrid el cuatro de octubre.

Niurka González y Malva Rodríguez, además de los músicos habituales en las últimas presentaciones en Cuba y América del Sur, acompañan al trovador que cumplirá en el próximo noviembre 80 años de una vida dedicada hace casi 60 a defender y difundir la canción de autor desde la Nueva Trova en Cuba.