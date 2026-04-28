Sindicalistas del mundo con Cuba, un espacio para la solidaridad y lucha

La Habana, 28 abr (ACN) Como un foro para proyectar acciones por la unidad sindical y fortalecer sus estructuras en el continente cerró hoy, en esta capital, la Pasantía Sindical Internacional, espacio impulsado por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

Luis Janoy Dimas Rosabal, funcionario de Capacitación de la organización obrera, precisó que más 90 participantes de siete países tomaron parte de la iniciativa dirigida a actualizar e intercambiar sobre la actividad sindical internacional y cubana, así como trazar estrategias para continuar la causa solidaria con la mayor de las Antillas.

Dimas Rosabal destacó que como parte de los paneles, conferencias y talleres interactivos, que tuvieron lugar desde el 23 de abril pasado, se abordaron temas fundamentales como la participación obrera, la formación, la articulación entre estructuras hermanas y la incorporación de jóvenes en las directivas de sindicatos ante la necesidad del recambio generacional.

Insistió en que todo se debatió en un ambiente de hermandad, propicio para consolidar la unidad dentro de la diversidad, y donde primó la intención de seguir cultivando un sindicalismo clasista y antiimperialista.

En la sesión de clausura, Ana Carreño, de Colombia, reflexionó sobre los costos humanos que han tenido en el continente los prolongados conflictos en la población femenina que ha sido históricamente sometida a la violencia y a un rol secundario en la vida laboral.

Apuntó que aunque ese paradigma ha cambiado en las últimas décadas, todavía queda mucho por hacer por la inclusión de las mujeres en las luchas sindicales, no por estética, sino por convicción de transformar y reivindicar su justo papel en la sociedad, algo en lo que Cuba, dijo, ha avanzado considerablemente aunque queda mucho camino por transitar.

Victor Coronado, del Comité Manos Fuera de Cuba, en Estados Unidos, consideró que hace falta más unidad entre los sindicalistas para poner frente a las agresiones que teje el Gobierno de su país, no solo contra la nación caribeña, sino en el resto del mundo, y denunciar esa política de supremacía militar que está llevando al mundo al borde de un conflicto sin precedentes.

Coronado instó a sus compatriotas interesadas en conocer la realidad de Cuba, más allá de la propaganda que se difunde en el país norteamericano, a viaja al archipiélago, conocer su gente y poder tomar perspectiva de como impactan las acciones de Washington sobre una población en su conjunto.

"Cualquier conversación que se refiera a la situación económica en Cuba que no empiece y terminé por el bloqueo económico que le impone la actual administración estadounidense carece de seriedad", aseveró.

Los presentes dieron vivas por Cuba y su proceso histórico frente a las constantes amenazas de la Casa Blanca y resaltaron el privilegio de acompañar al pueblo cubano en la jornada de celebraciones por el Día Internacional de los Trabajadores el Primero de Mayo y el evento internacional de solidaridad con Cuba que se celebra cada año en estas fechas.