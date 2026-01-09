Sesionan plenos provinciales en Granma y Holguín

La Habana, 9 ene (ACN) Encabezados por Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CC PCC) y Presidente de la República, sesionaron hoy los Plenos de los Comités Provinciales del Partido en los territorios de Granma y Holguín.

Explicó la Presidencia en su cuenta de la red social X, que este proceso iniciado este miércoles por Pinar del Río, se realizó, además, en las provincias de Artemisa, Guantánamo y Santiago de Cuba.

🇨🇺| Este viernes sesionaron los Plenos de los Comités Provinciales del Partido en Granma y en Holguín, encabezados por el Primer Secretario del Comité Central y Presidente de la República, @DiazCanelB, y el secretario de Organización, @DrRobertoMOjeda.



🧵 pic.twitter.com/dSPJ0xkNs1 — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) January 9, 2026

Los plenos, expresó el mandatario cubano en la misma red social, permiten definir junto a la militancia conceptos y métodos de trabajo para el año 2026.

Hemos convocado a centrarnos en las prioridades del país y a defenderlas en la base, añadió el Presidente.

También en X, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comite Central, aseguró que en los encuentros se reafirma la importancia de la vinculación con la base para asegurar el cumplimiento de los acuerdos del XI Pleno del CC PCC y del aprovechamiento de las potencialidades de los territorios.

Las reuniones se realizarán en todas las provincias y tienen como fin evaluar con la militancia la implementación de los acuerdos del XI Pleno, efectuado en diciembre último, y analizar los planes de cada territorio para enfrentar el año 2026.